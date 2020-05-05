世卫组织呼吁各国复查2019年底的肺炎病例：法国发现早于官方统计的新冠患者

一家法国医院在复查去年12月到今年1月中旬的肺炎病例时，发现一名男性患者的新冠病毒检测呈阳性。他是在12月27日接受检测的，而法国要到1月24日才正式确诊最早三名新冠患者，公共卫生部门也普遍认为新冠病毒1月份才传到欧洲。世卫组织因此呼吁各国复查去年年底的原因不明肺炎病例。
根据中国疾控中心主任高福等中国公共卫生专家发表在《柳叶刀》上的论文，中国最早的新冠病例出现在12月1日。英国帝国理工的流行病学家则认为新冠病毒在11月份至12月份已经在中国出现。
世卫组织发言人林德梅尔（Christian Lindmeier）说，复查过往肺炎病例可能会发现其他更早的新冠肺炎患者。这将有助于更清楚地了解新冠病毒的传播。
他还强调，查找病毒起源是“非常、非常重要的”。他希望世卫组织可以派专家去中国展开这项工作。
世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安（Michael J. Ryan）星期一透露，世卫总干事谭德赛在1月份去中国时曾向中国“最高层”提出调查病毒起源的问题。
中国卫生部门向世卫组织报告的第一起病例出现在2019年12月31日。
（RCI with Thomson Reuters)
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