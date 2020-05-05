保守党指责特鲁多政府补助项目让人不愿复工

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在加拿大几个省份积极准备逐步恢复经济运行的情况下，联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔警告说，特鲁多政府向因为COVID-19病毒肺炎疫情而失去工作的加拿大人提供每月两千加元的救助项目会让部分雇员不愿回去上班。

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谢尔指出，特鲁多政府制定的COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助项目和学生补助项目的设计有缺陷，会起到鼓励一些加拿大人呆在家里而不去上班工作的作用。

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谢尔呼吁尽快解决这些补助项目的设计缺陷，以避免在加拿大出现人为的劳动力短缺的问题。

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加拿大联邦政府推出的COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金CERB项目，对那些每月收入低于1千加元的打工者提供每个月2千加元的现金补助，补助时间是16个星期。

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谢尔建议特鲁多政府修改其CERB项目的合格条件，让那些由于回去复工而收入超过1千加元的低收入打工者能够继续领取其本来合格领取的每月2千加元救助金中的一部分。

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到5月初为止，已经有730万加拿大人申请领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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