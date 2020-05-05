信用卡债务利息高 / (AP Photo/Keith Srakocic, File)

加拿大公司和个人破产率可能会在秋季猛升

作者 方华 |
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发表 2020年5月5日（星期二）14:22
更新 2020年5月5日（星期二）19:19

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虽然在COVID-19病毒肺炎疫情的沉重打击下加拿大经济几乎停摆，大部分公司企业收入大减或者是没有收入，很大比例的打工者失去了工作，但申请破产的加拿大消费者人数不但没有增加、反而是比新冠病毒肺炎疫情前有所减少。

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解燃眉之急

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加拿大最大城市多伦多的破产事务专家、Hoyes, Michalos & Associates公司合伙创始人Douglas Hoyes指出，一般情况下当收入大减时债务会上升、破产申请会随之猛升；但到目前为止肆虐世界的COVID-19病毒肺炎疫情虽然让经济近乎停摆，但并没有促发加拿大公司企业和个人的破产潮。

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加拿大政府推出多项救市措施（iStock)

这里的主要原因是两个，一是政府大撒币的救市措施，加拿大联邦政府不惜赤字开支超过2千亿加元救市和救助加拿大民众，这在很大程度上缓和了加拿大人手上缺钱的危机。

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二是加拿大国税局、银行、金融公司、债权者、甚至是房东都不愿意催还欠税和欠债。

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欠债终要还钱

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但这两个因素都不可能长久持续下去，或早或晚欠税是要交的、欠债是要还钱的。而加拿大人早就在世界负债水平最高的国民行列之中了。

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Douglas Hoyes认为，今年秋季应该是加拿大消费者破产数字飙升的时候，出现破产数字每月猛升20%50%的局面不会让他感到吃惊。

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设在加拿大卡尔加里市的MNP Ltd公司今年3月份发布的加拿大消费者负债数据显示，46%的加拿大人说他们处于破产边缘、每月付完账单后口袋中剩下的钱不到2百加元。这个比例比12月份公布的数字整整多了10个百分点。

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MNP公司总裁Grant Bazian认为，在今后几个月中加拿大人会看到两个危机的发展，一个是世界性的COVID-19病毒肺炎危机，另一个是加拿大消费者债务泡沫爆裂的危机。

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