加拿大军人与荷兰姑娘：加拿大历史学会发布最新短视频

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1945年初夏，加拿大军人吉尔德斯利弗（Wilf Gildersleeve）和战友们从荷兰凯旋回国。一年后他重返阿姆斯特丹，与荷兰姑娘玛格丽特结婚。他们婚后在吉尔德斯利弗的家乡BC省定居，在此后的半个多世纪里相依相守，养育了一个大家庭。

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吉尔德斯利弗是1886名在二战后娶了荷兰姑娘的加拿大军人之一。他们的故事同时也是加拿大与荷兰过去七十五年关系的一部分。加拿大历史学会星期二（5月4日）最新发布的一分钟短视频讲述了他们的爱情：

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因长度所限，加拿大历史学会视频的叙述一贯极度简练。但是玛格丽特在她去世前一年接受采访时回忆过她遇到后来的丈夫的情景。1945年5月，加拿大军队和其他盟军解放了荷兰首都阿姆斯特丹。玛格丽特的家就在吉尔德斯利弗和战友们驻扎的公园旁边。她父亲叫她去请几个加拿大军人来家里做客，但是，“你不准爱上他们当中的哪一个哦。他们都是要回加拿大的，而你得好好地呆在阿姆斯特丹！” “好的，爸爸。”

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但这正是后来发生的事。玛格丽特回忆说：“我走进公园，看到一个大高个站在那儿。那就是Wilf。” 他们在接下来的一个月里天天见面。加拿大军人回国后，玛格丽特每个星期都会收到一封信。一年后，这对异国情侣重逢并结婚。吉尔德斯利弗为了这桩婚事皈依了罗马天主教，还努力学习荷兰语。

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吉尔德斯利弗夫妇已在2001年相继去世，身后留下8个儿女，18个孙辈和8个重孙辈。

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荷兰在二战中被德国占领，有23万7千多人死亡，其中2万人死于饥饿。

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有7600多名加拿大军人在解放荷兰的战斗中阵亡，其中大约1700人被安葬在当地。

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（RCI with CBC News, Rafferty Baker, Ken MacLeod)

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