加拿大联邦政府拨款资助农业和食品加工业。( Christopher Furlong/Getty Images)

加拿大政府拨款2.52亿加元帮助农业和食品加工业度过疫情难关

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月5日（星期二）17:07

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加拿大总理特鲁多在星期二（5月5日）的新闻发布会上宣布拨款2.52亿加元帮助农场主和食品加工业度过疫情难关。其中7700万加元用来帮助肉联厂等食品加工企业改造车间，加强个人防护和处理待宰杀牲畜积压问题。农业救灾基金获得1.25亿加元的追加拨款。

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这项基金是由联邦政府和省级政府共同负责的，另外，工作场所的安全和卫生属于省级政府的管辖范围，因此联邦政府希望各省政府跟上，尽快增加拨款。

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联邦政府还计划设立一个5千万加元的剩余食品购买项目，买下因餐饮业关门等滞销的薯条和禽蛋等食品，供给食品银行等帮助低收入群体的机构。

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目前正值春耕，农场主急需帮助。另外，如果肉联加工厂和屠宰厂继续因疫情关闭，一些饲养场可能不得不宰杀丢弃家禽牲畜。

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加拿大是全球第五大农产品出口国。加拿大农业联合会上星期警告说，如果政府不立刻提供帮助，加拿大未来有可能出现食品短缺。联合会希望政府提供26亿加元的紧急资金。特鲁多今天宣布的资助远低于这个数字。但是他表示，这只是第一步。接下来如果需要的话，联邦政府还会提供新的帮助。

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联合国下属的全球应对粮食危机网络组织上个月警告说，新冠疫情可能会导致饥荒。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, Janyce McGregor, CP)

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