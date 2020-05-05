疫情中更需要互相鼓励：加拿大华裔钢琴家为患者隔空演奏

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加拿大华裔钢琴演奏家Matthew Li住在BC省温哥华市，他日前通过视频聊天软件让一名远在安大略省汉密尔顿市的患者欣赏了一个小型线上音乐会。

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他在接受CBC采访时介绍说，为患者远程演奏这项活动的设想最初来自他的一个多伦多朋友，目的是帮助住在医院里的患者。他认为，在目前新冠病毒流行时期，人们更需要鼓励和温暖。那位汉密尔顿的患者非常开心，非常享受音乐。他希望接下来能用音乐帮到更多的患者。

最近有许多音乐家都在线上演奏与合作。Matthew Li 说，他在这场疫情中看到的“乌云银边”是，人们比平日更有创意，并且更努力地保持彼此的联系。

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2006年，Matthew Li在厦门爱乐乐团演奏普罗科菲耶夫的第三钢琴协奏曲，首次崭露头角。此后多次获奖，并获得多伦多大学音乐艺术博士学位。

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（RCI with CBC News, The Current)

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