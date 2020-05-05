英国新冠死亡者超过 3.2万，成为欧洲新冠死亡人数最多国家

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英国媒体星期二（5月5日）报道说，根据最新统计，英国目前已有超过 32,000 人死于新冠病毒，其中大约三分之一是老人长期护理院中的老人。

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现在英国已经超越意大利，成为欧洲因新冠病毒死亡人数最高的国家，意大利的死亡人数目前约 2.9 万人。

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政府被批没把病毒当回事

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英国政府在疫情初期采取的政策受到抨击，英国官员被批行动迟缓。

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爱丁堡大学（ University of Edinburgh）全球公共卫生系主席德维·斯里达哈尔（Devi Sridhar）表示，（疫情初期）政府根本就没采取行动，没把这一病毒当回事。

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他接着说，英国在尝试发展 “群体免疫” 的主意上浪费了时间。

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2020年4月27日，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）重返工作 / (Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

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有报道说，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）错过了英国特别安全委员会在2月和3月初有关冠状病毒威胁的5次会议，并错过了与欧盟领导人就病毒举行的8次电话会议。

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3月初，英国政府建议大家一切照常，3月3日，英国首相约翰逊还在一次新闻发布会上吹嘘自己去了医院和冠状病毒患者握手。

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在世界卫生组织宣布冠状病毒全球大爆发的第二天，3月12日，英国首相的语气发生了变化，但他仍然等了11天才宣布封锁措施。

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结果是，英国首相约翰逊本人也成为感染者，并被送入重症监护室，最近才得以康复。

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截止到 5 月 5日，英国的感染人数已经超过 19.5万人。

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（CBC）

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