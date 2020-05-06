在新冠病毒仍在蔓延时复工，雇员是否有权拒绝？

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本星期在加拿大阿尔伯塔省，嘉吉肉联厂在因疫情关闭两周后重新开工。反对复工未果的工会说，大部分工人担心回去上班会染上新冠病毒。该厂的两千多工人在停工前有将近一半感染，为北美地区单个地点感染人数之冠。

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随着加拿大各省相继推出复工计划，越来越多目前停工或在家上班的员工将回到工作岗位。他们如果对工作场所的卫生防疫措施不放心怎么办？有没有权利拒绝上班？CBC就这些问题采访了几位劳工法律师。

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员工不能无故拒绝复工

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只要工作场所的防疫措施符合所在省份卫生部门的标准，员工就不能拒绝复工。如果你坚持不回去上班，雇主有权把你的行为视为违反公司纪律，加以惩处甚至解雇你。

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复工前应该了解雇主采取的防疫措施

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员工在复工前应该了解雇主在工作场所采取了哪些防疫措施来减少病毒传播的风险。以收款台的店员为例，他们应该询问是收现金还是收信用卡，在他们和顾客之间是否有防护屏，商店是否有办法保持人与人之间距离，等等。

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CBC采访到的劳工法律师柯林斯（Randi Collins）说，了解这些情况是必要的。如果你问都不问清楚就拒绝复工，会让人觉得你本来就没打算上班。

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员工可以要求雇主改善防疫措施

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如果认定雇主并没有按照规定提供安全的工作场所，员工可以考虑走“拒绝工作”的程序。首先要把自己的想法通知雇主。雇主需要采取改进措施。如果问题还是没有解决，就需要请省劳动部的稽查人员来进行评估。他们的评估结果将决定雇主是否需要做出改进，或是员工返回工作岗位。但是在评估进行期间，员工可以不来上班。

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一些省份已经开始增加稽查员

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一些省份预见这类劳资纠纷将随着各地复课复工而增加，因此已经开始增雇稽查员。但是一位劳工法律师担心，他们可能没有检查防疫措施的相关经验。通常工作场所的安全稽查是看机器设备是否安全。所以他们做出的决定未必总是最正确的。

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员工在工作场所染病可以索赔

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如果在复工后感染新冠病毒，员工可以根据各省的员工赔偿项目中有关工伤事故的条款向雇主索赔。如果因为某种原因不能享受该项目，另一个选择是向法院提出起诉。但是由于很难证明你染上的病毒是来自工作场所而不是你去过的商店或其他地方，打赢官司并不容易。

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（CBC News, Mark Gollon）

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