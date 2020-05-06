安省 70% 病例已痊愈，部分零售业本周内重启

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星期三（5月6日），安大略省长道格·福特（Doug Ford）在每日简报会上宣布，在继续维持现行公共卫生措施 (两米间距、无接触方式付款等) 的前提下，省内的部分商店将在今后几天内逐步开始营业。

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部分零售商可按以下日程表重新营业：

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星期五（5月8日）：苗圃和园艺中心 （正好在母亲节前夕）；

星期六（5月9日）：五金店和安全用品商店；

星期一（5月11日）：街道旁有大门的零售商店可重新营业，客户需在路边取货。

安省还将扩大可获准施工的公寓建筑工地的范围。

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对于餐馆何时可以重新营业，福特表示，餐馆业还需要耐心地等一等。

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安省 70%病例已痊愈

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星期三，安大略省报告新增了 412 例COVID-19病例，日增率 2.3％，与上周的每日增长率差不多。

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安省的确诊病例总数目前达到 18722 例，其中 70.6% 已经痊愈。安省卫生部称，超过 57％的病例是女性，男性占 42％。

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安省有 3013 名医护人员被感染，占总病例的 16％。

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（CBC）

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