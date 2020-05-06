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纽芬兰调查：一些房东索要啪啪啪以减免房租

作者 方华 |
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发表 2020年5月6日（星期三）07:09

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根据加拿大广播公司的报道，纽芬兰省一些房东告诉租客说，如果同意发生性关系则可以减免甚至抵消房租。

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一位名叫Judy White的女性告诉加拿大广播公司记者说，2013年她在纽芬兰省会圣约翰斯市租了一套有四间卧室的房子居住。房东很快就开始对她挤眉弄眼，一开始她并没有把这种调情行为当回事。

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后来她男朋友搬了出去，剩下她自己在房子里独住，她开始感到经济上出现拮据。房东趁机开始月月打电话对她进行骚扰，告诉她只要与他上床睡觉就可以深度打折房租。

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Judy White拒绝了房东的性索求，房东的这种性骚扰行为让Judy White不胜其烦。

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根据纽芬兰和拉布拉多房客维权组织Newfoundland and Labrador Tenant Support Group 进行的调查，接受调查的房客中有80%说他们的房东曾提出过性要求，其中一半的房东用房租打折作为与其啪啪啪的交换。

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有的人并不反感这样的交换，认为只要当事双方自愿、又都是成年人，就不过是双方之间的私人事务。

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但负责管理纽芬兰和拉布拉多房客和房东关系Facebook网站的Sherwin Flight指出，房客与房东相比往往出于弱势地位；特别是对于低收入学生或单身母亲来说，他们往往害怕得罪房东会被房东找借口赶走。

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纽芬兰省警方指出，如果发现房客是被迫同意与房东发生性关系，则房东有可能会面临刑法起诉。

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