加拿大绿党和魁北克党团呼吁让石油业自生自灭

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肆虐世界的COVID-19病毒肺炎疫情不但让石油价格暴跌到历史上从来没有见过的超低位，而且让加拿大阿尔伯塔省油砂矿开采基地出现新冠病毒肺炎集中爆发的严重疫情。

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面对生死存亡的困难局面，加拿大石油业内的公司企业和阿尔伯塔省政府强烈呼吁特鲁多自由党政府大手笔强力救市；强调石油和天然气工业是加拿大经济的重要支柱、为加拿大民众提供了大量优质工作。

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但加拿大联邦议会两个反对党魁北克党团和绿党却坚决反对特鲁多政府拿纳税人的金钱去帮助石油公司。

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绿党领袖Elizabeth May 认为，加拿大政府应该把COVID-19病毒肺炎疫情和经济停摆作为一个机会，改变加拿大依靠石油的能源结构、改变阿尔伯塔省依靠石油工业的经济结构。为此，加拿大政府应该出钱、出政策培训石油业工人转换到非石油业领域。

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魁北克党团领袖Yves-François Blanchet指出，油砂矿石油是名声不好的能源、是一个走向消亡的行业；联邦政府的钱应该用来资助可再生能源行业而不是用来帮助油砂矿企业和输油管道项目。

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加拿大石油业联合会Canadian Association of Petroleum Producers 主席Tim McMillan认为，石油和天然气仍然是世界经济不可缺少的能源和工业原料，绿党和魁北克党团要一笔勾销加拿大石油业的立场代表着激进环保主义、与广大加拿大民众的想法和利益脱钩。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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