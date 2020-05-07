BC省一土著部落因新冠疫情禁止植树工人进入

每年春天都是加拿大林区复林植树的季节，以在由于林业公司伐木或森林火灾留下的光秃秃的林地上复林，这些工作是由植树公司从各地雇来的植树工人承担的。
今年加拿大太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省政府虽然批准并拨出了植树复林的预算拨款，但BC省中部乔治王子市以西140公里的Nadleh Whut’en土著人部落却宣布在其保留区范围内禁止植树工人进入，以防止COVID-19病毒的入侵。
Nadleh Whut’en土著人部落领袖Larry Nooski表示，在确认COVID-19病毒肺炎疫情不再会对Nadleh Whut’en土著人部落构成威胁之前，他们部落不会准许植树工人进入自己的领地。
不列颠哥伦比亚省林业安全方面的专家Jordan Tesluk指出，在COVID-19病毒肺炎疫情下，各个植树公司都根据政府的防疫政策制定了相应的规定，要求植树工人在工作时保持人与人之间的距离，在工余时间不要进入附近的城镇或居民点。
RCI with CBC News
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