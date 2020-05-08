复工在即，重视隐私的加拿大人是否愿意使用接触者追踪APP？

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加拿大各省都在逐步解封。但是在疫情尚未结束的情况下，恢复经济和社会活动除了需要扩大病毒检测范围以外，还需要迅速锁定接触过感染者的人。要做到复工复课而感染人数不暴增，这两个条件缺一不可。用传统方法查找接触者耗时费力。目前阿尔伯塔省已经推出接触者追踪APP，其他省份和联邦政府也在考虑。但是与此同时，许多人担心这种方式会让政府的手伸进个人隐私里来。

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加拿大人对政府永远保持着警惕之心，同时非常在意隐私保护。在这种国情下，像韩国那样用中心数据库处理的手机定位和信用卡信息来追踪接触者是公众不能接受的，强制下载相关APP更是无法想像。但是疫情当前，加拿大联邦和省级卫生部门这段时间一直在强调接触者追踪的重要性，同时力图在隐私保护和公众健康之间找到一个大家可以接受的平衡点。

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在一个人被确诊感染新冠病毒后，公共卫生部门要尽快查出此人在过去十四天当中接触过什么人，并立即通知他们采取相关措施。加拿大联邦首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）说，在我们进入与病毒共处的下一阶段的时候，接触者追踪是极其关键的抗疫措施。

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数字时代的接触者追踪

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除韩国以外，中国、新加坡、以色列、英国等国家也在使用接触者追踪APP。下载了这类APP并打开蓝牙的手机们在一定距离和时间以内会自动记录、储存彼此的“身份密匙”。一旦有人确诊，公共卫生部门可以根据身份密匙的匹配和排查立刻通知在过去两周内与之接触过的人。

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目前越来越多的接触者追踪APP使用蓝牙技术，因为和GPS等定位技术相比，蓝牙对个人隐私的侵犯程度最低。

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另一个区别是APP使用中心数据库还是“去中心化”，即个人信息通过服务器直接发送给手机用户。前安大略省隐私专员卡夫吉安 （Ann Cavoukian）认为，使用中心数据库是一个缺陷，因为政府部门可以从中调取信息。“这是不可接受的。” 公众只有确信自己的隐私受到保护，才会愿意下载这类应用。

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她说，另一个问题是这类数据收集系统没有”日落条款”，即在一定时间后销毁数据的设定。她认为这一点对个人隐私保护也非常重要。

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苹果和谷歌两大巨头目前正在共同开发一款去中心化的接触者追踪应用，并希望推广到世界各国。

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超过60%的人口下载才有效

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在加拿大和欧美国家，接触者追踪APP的下载只能是自愿的。但问题是如果下载的人数不够多，这种方法就起不到阻断病毒传播链的作用。澳大利亚政府力推的COVIDSafe有350多万人下载，但仅占总人口的14%左右。

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另外，去中心化的接触者追踪应用虽然能更好的保护个人隐私，但是由于没有公共卫生部门介入，得知自己曾和确诊者接触的人是否自我隔离，是否去做病毒检测，全凭个人自觉。

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加拿大联邦和各省的隐私专员本星期公布了一份“联合指南”，要求各级政府在实行收集个人信息的“特殊措施”时做到透明化和接受问责。他们同时发表的声明说，我们的政府目前做出的关于公众健康和个人隐私的选择将影响加拿大的未来。

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（RCI with CBC News, Stephanie Hogan, Bobbi-Jean MacKinnon）

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