大量难民申请人在魁北克省养老院当护工

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魁北克省各地的养老院是该省疫情最严重的地方。养老院护工被省长勒格 (François Legault）称为“我们的守护天使“。据CBC报道，这些守护天使中有相当一部分是难民申请人。

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她们的具体人数没有官方统计。但是蒙特利尔市”海地之家”的负责人维勒弗朗什（Marjorie Villefranche）说，仅在该服务中心过去三年中帮助过的海地难民申请人当中，就有至少1200人当了护工。如果加上来自其他国家的申请人，这个数目肯定更大。

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据其他难民服务团体介绍，难民申请人急于找到工作，许多人通过临时工介绍所求职，找到的工作通常是没人愿意干的，例如保姆，护工和保安。

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魁北克省的养老院常年缺护工。在疫情开始以前，临时工介绍所就是一个重要的护工来源。这些护工经常被安排在不同的养老院打工，一周里跑好几个地方。这是该省养老院疫情严重的原因之一。

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对养老院来说，求助于临时工介绍所意味着人员流动性大，不能保证让老人们有固定的护工。

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她们当中不少人前途未卜，不知道疫情结束后是否能留下来。难民权益团体希望政府为她们设立一个特别移民项目。但联邦政府目前还没有打算这样做。

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（RCI with CBC News, Verity Stevenson, Benjamin Shingler）

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