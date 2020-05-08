新冠救灾让加拿大军队卫生兵几乎全部出动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

为了帮助加拿大民众抗击COVID-19病毒肺炎疫情，加拿大军队已经从全国各地的军事基地抽调了绝大部分的军医和卫生兵，把他们派往疫情最严重的省份救灾，基地中留下的医护人员少得不能再少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大十个省三个北方特别行政区中魁北克省是COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份。魁北克省政府要求联邦政府派出1千名军人前往蒙特利尔市及附近地区的老人护理院救助那里缺人照顾的老年人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国防部长Harjit Sajjan证实，到5月初已经有至少1千名军人抵达魁北克省抗疫救灾，其中既有军医和护理人员也有作战部队军人。到5月中旬，抵达魁北克省抗疫救灾的军人数量将达到1350人，分别被派往25个老人护理院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省随后也向加拿大联邦政府提出了派遣军人帮助抗疫救灾的要求，但要求的军人数量比魁北克要少得多。目前有250名加拿大军人在安大略省5个老人护理院帮助抗疫救灾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队总参谋长万斯将军指出，在魁北克和安大略省老人护理院抗疫救灾的军人由军队医护人员牵头指挥，没有医疗护理专业培训的军人被分派执行辅助性工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所有被派往老人护理院抗疫救灾的加拿大军人都要先经过为期5天的速成培训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Murray Brewster · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada