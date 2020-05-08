加拿大邮局推出7人画派画展百年纪念邮票

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加拿大邮局5月7日推出了一组七张的纪念邮票，以纪念加拿大七人画派绘画作品首次展出一百年的历史事件。

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7位画家

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七人画派的七位加拿大画家是Franklin Carmichael, Lawren Harris, A.Y. Jackson, Frank Johnston, Arthur Lismer, J.E.H. MacDonald和Frederick Varley。

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一百年前的1920年5月7日，加拿大七人画派举行了首次公开画展，在多伦多美术馆（现在是安大略省美术馆）展出了120幅画，展出时间是3个星期。当时的七人画派还不算很出名，现场售出的画屈指可数。

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而在一百年后的今天，七人画派的画作不但在加拿大是一画难求、在世界市场也是炙手可热。

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纪念邮票

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加拿大邮局这一组纪念邮票选出的七人画派作家的代表作分别是：

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In the Nickel Belt (1928), by Franklin Carmichael.

Miners’ Houses, Glace Bay (circa 1925), by Lawren Harris.

Labrador Coast (1930), by A.Y. Jackson.

Fire-swept, Algoma (1920), by Frank H. Johnston.

Quebec Village (1926), by Arthur Lismer.

Church by the Sea (1924), by J.E.H. MacDonald.

Stormy Weather, Georgian Bay (1921), by Frederick Varley.

这7幅绘画作品目前珍藏在6个加拿大美术馆里。

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绘画作品数字化

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此外，加拿大专门收藏、展览七人画派山水画绘画作品的画廊McMichael Canadian Art Collection在5月7日宣布，与互联网巨头谷歌公司合作，把七人画派画家的2百幅绘画作品变成数字化图片；这个项目完成后，将成为七人画派绘画作品最全面的数字化图片收藏。

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