加拿大目前大撒币还只是抗疫、振兴经济仍需$$$

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加拿大联邦政府在COVID-19病毒肺炎开始肆虐以来不惜猛增联邦赤字、已经斥资2千多亿加元用于帮助加拿大民众和公司企业。

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但自由党政府高级官员周末吹风说，到目前为止联邦政府增加的大笔开支还只是为了抗疫救灾，在经济复苏阶段仍然需要联邦政府继续拨款以刺激加拿大经济；在可预见的将来、在加拿大经济重上发展轨道之前，削减加拿大联邦政府赤字的问题不会被提到议事日程上来。

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COVID-19病毒肺炎疫情泛滥世界主要国家引发的经济衰退是近代史上从未见过的，包括加拿大在内的世界主要国家政府出现的财政问题一方面是由于经济衰退导致的政府税收大幅度减少，一方面是由于政府为了抗疫和救市而不得不推出巨额赤字开支。

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加拿大联邦预算署的测算显示，特鲁多政府本财政年度的赤字开支会超过2500亿加元，至少等于加拿大联邦政府正常情况下十年财政预算赤字的总和。

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已经有770万人申请了联邦政府的新冠病毒肺炎疫情紧急救助金，45%的就业人口从加拿大联邦政府得到这样或那样的财政资助。

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加拿大自由党政府总理特鲁多周末表示，在成千上万加拿大人因为COVID-19病毒肺炎疫情而经受财务打击和经济困难煎熬的情况下，目前的重点是帮助加拿大民众渡过难关。

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此外，受COVID-19病毒肺炎疫情打击最大的民航业、能源业和旅游业仍然在等待加拿大联邦政府为本行业提供的针对性救市方案。

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RCI with David Cochrane · CBC News

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