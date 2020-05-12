111岁林焕喜老人之墓。（李海伦提供）

111 岁传奇老人林焕喜新冠病毒感染去世：曾积极参与人头税平反 外孙女李海伦：我们整体的失败

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月12日（星期二）17:49
更新 2020年5月12日（星期二）18:22

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因为加拿大不公平的“排华法案”与“人头税”政策，林焕喜与丈夫Jack林分离30多年；直到50岁俩人才终于团聚；而她在年过70之后参与平反人头税活动 —— 这一次，111岁的她因新冠病毒感染在老人院突然去世，也其实从一个侧面反映加拿大养老院的整体状况。李海伦自责说，这是社会整体的失败。希望因为外祖母去世，带来加拿大的老人护理发生根本性改革。

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今年4月24日，111岁的华裔传奇老人林焕喜女士因新冠病毒感染不幸病逝。她所在的多伦多华埠孟尝安老院于四月初发生集体感染事件，目前，已经有超过30人去世。

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而这间安老院之前口碑很好，尤其是员工大部分懂得中文，食物、服务都不错，很多华裔老人要排队等上很久才能进入。

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发生在这间养老院的不幸，也是这次加拿大处理新冠病毒爆发的一个缩影。统计显示，加拿大死亡者中，80%来自养老院和长期护理中心。

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李海伦在接受RCI访问时，落泪表示，我们的长辈们，他们一生辛，付出的那么多，不要求回报。我们应该做的更好。

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外婆突然病逝

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林焕喜女士所在的养老院于4月4日宣布发生大规模感染，直到4月11号才进行测试。可惜，在12号她检测结果呈现阳性。

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不过，她没有什么症状。除了之前一天发烧，她没有咳嗽没有肺部感染。李海伦和家人都以为，老人家这次依然可以安然度过。去年，林焕喜老人几乎每个月都会跌倒，但她会“像个皮球一样又弹起来”。

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她称外婆是个“摇滚明星”。

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但李海论当时不知道的是，新冠病毒爆发之后，这间安老院的员工一度只剩下了20%还在上班 。她也不清楚养老院感染是如何开始的？0号病人是谁？

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李海伦和其他家属一起呼吁，要求政府和军队介入，但没有结果。之后，他们前往养老院，举牌为出现上班的员工打气，同时继续呼吁。

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4月22号，她从安老院回到家，孟尝义工忽然主动打来电话，告知家人，老人不好了。她用视频和外祖母以及父母联系在一起，视频聊天。

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那是她最后一次和外婆聊天。

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李海伦记得，外婆看上去有点累，有点迷糊。

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24号，林焕喜老人去世。距离她112岁生日还不到三个月。

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在安老院。（李海伦提供）

传奇一生：与丈夫分离30年，独自抚养三个孩子

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林焕喜出生于1908年，18岁嫁给了大她五岁的 Jack林。

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Jack林当时在加拿大做工，结婚后返回加拿大。之后，花了七年时间，Jack林才攒够了钱，回到广东。两人生育了三个孩子。之后，Jack林又回到加拿大。

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当时，加拿大施行对华裔充满歧视的排华法案，禁止华人带家人移民，所有居住在加拿大的华裔要缴纳人头税。

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海伦记得外祖父告诉她，当时要特别用心保存缴纳人头税的单据，那是他能够在加拿大待下来的唯一凭证，一旦丢失而被警方查出，他就会被遣送回中国。

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而留在中国的林焕喜，一个人带着三个孩子。日本入侵时，房子随时可能受到日军飞机轰炸。当时会把粽子，水，和火柴放在门边，只要警报一响，便拿着东西带着孩子冲出家门 —— 躲到后面的山上，直到日军飞机离开。

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她当时不顾丈夫的反对，买了一块地来耕种。艰难时刻，就是靠着这块地，一家人才没有挨饿。

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而到了1949年之后，老人家更是目睹了很多人被公开枪决，很多人自杀。

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1959年，与丈夫分离30多年的林焕喜才终于抵达加拿大。那一年，她已经年过五十 —— 李海伦感叹，听着外祖父母的经历，都觉得这一切太不可思议。

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林焕喜是家里最后一个抵达加拿大的，她还有年迈的母亲留在了广东。她抵达的时候是冬天，丈夫Jack林为她买了棉衣和棉鞋，三十年不见，居然也很合身 —— 李海论赞叹，那是爱，是浪漫，但也令人心痛。

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刚刚抵达加拿大不久的林焕喜（右）抱着海伦。（李海伦提供）

加拿大生活：努力适应，参与平权活动

林焕喜在加拿大曾在厨房帮厨。退休之后，照顾孙子孙女。 

不幸的是，1971年，丈夫Jack林意外从楼梯上摔下，送院后不治身亡。

那时，他们重新生活在一起不过12年。

林焕喜与丈夫Jack林在加拿大重聚。（李海伦提供）

到了八零年代初，林焕喜开始参与华裔平权运动：要求政府向因“排华法案”而受到不公正对待的华裔道歉，对人头税苦主作出赔偿。

她对海伦说，这些事情是不公平的不对的，要做些什么来改变

海伦特别强调，当时的情况是，很多自己祖父母辈的老人不喜欢谈论排华法案或是人头税，觉得那是种屈辱，希望把它忘掉。但是，外祖母却非常不同，她勇于把情绪心理表达出来。

2006年，加拿大总理哈珀在议会正式向华裔道歉的时候，林焕喜就在听众席上 —— 这距离华裔团体展开要求道歉赔偿行动已经是23年了。

林焕喜当时很激动，但是也认为，政府应该针对所有缴纳了人头税的华人进行赔偿，而不仅仅是赔偿依然在世的人。

在 99岁生日之际，她收到了联邦政府的2万元赔偿。

手持人头税赔偿支票的林焕喜，中。（李海伦提供）

希望加拿大对老人院管理做出变革

林焕喜身体一直很好，直到108岁的时候，生了一场大病，才决定搬入老人院 —— 她不愿意成为儿女的负担。

两年半之前，她搬入了自己心仪的孟尝安老院。

她也很享受哪里的生活，去年，护理人员想测试她的记忆力，拿出古诗词，算数，或是英文单词，还是难不倒她。

去世前，她没有什么慢性病，不用吃药，只吃些维生素加强免疫力。

但是，这一次的新冠病毒爆发却让她突然离世。

李海伦现在还无法接受，外婆就这样离开了家人。

老人葬礼那天，大雨倾盆，因为要保持距离，不可以聚会，只有少数很亲近的家人出席。

海伦说表示，非常遗憾无法为外祖母举办一个像样的悼念仪式，邀请她的朋友，家人，她参与平权会活动时的同事们一起前来，并展示过往几十年的图片等等。

海伦动情地回忆说，外婆喜欢新技术，喜欢自拍。外婆是个斗士，但是内心温和柔软。她希望因为外婆等这些在安老院去世的老人家，政府能够反省这次应对大流行病当中犯下的错误。我们实在对不起上一辈的人。

她说，未来的养老院管理一定要做出改变 ，这肯定也是外婆的愿望—— 希望这一次不用等上23年。

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