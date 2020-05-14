安大略省长福特星期四宣布该省解封第一阶段的计划（CP/Nathan Denette）

安大略省开始解封第一阶段

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月14日（星期四）17:52
更新 2020年5月14日（星期四）18:11

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星期四（5月14日），安大略省新增258个新冠病例，为3月29日以来最低增幅。同一天，省政府宣布了解封的第一阶段计划：从下个星期二起，购物中心以外的有临街出口的商店可以开门，但顾客仍需要保持社交距离。户外娱乐活动也可开始。而高尔夫球场、码头和私营公园自本周六起就可开放。

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建筑项目，已经预约的手术和住宅清洁维修可以恢复。图书馆可以开始借还书。家务助理和厨师可以上工。但与此同时，安省人仍然被要求不要和自家以外的人接触。

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安大略省长福特（Doug Ford）说，企业只有在完全准备好的情况下才可开工。工作场所可以逐渐开放，但应继续尽可能在家工作。

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学校开学和何时开始第二阶段都没有固定的时间表。福特说，省政府会时刻注意疫情动向。“我们此刻决不能放松警惕。”

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如果没有意外变化，每个阶段应该延续两到四周，然后由公共卫生部门决定下一步。

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安大略省目前的累计病例为21494，其中超过75%已痊愈，1798人死亡。

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（RCI with CBC News）

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