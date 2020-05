挪威主权基金把4个加拿大石油公司打入另册

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由挪威中央银行控制的世界最大主权基金Norges Bank Investment Management星期三宣布,将不再投资于加拿大四个大型石油公司,因为这些加拿大石油公司每年的温室气体排放量过高。

这四个被打入禁止投资黑名单的加拿大石油公司是,Canadian Natural Resources Ltd., Cenovus Energy Inc., Suncor Energy Inc.和Imperial Oil Ltd.

除了上述四个加拿大石油公司之外,挪威主权基金还把另外三个国际公司纳入禁止投资的黑名单,其中两个是因为碳排放过高、一个是因为人权纪录太差。

挪威主权基金对被纳入禁止投资黑名单上的公司不但不再投入新的资金,而且对已经拥有的股票进行清仓销售。

加拿大联邦自由党政府总理特鲁多星期三表示,挪威中央银行控制的主权基金做出的不向加拿大油砂矿公司投资的决定反映了世界的变化趋势,国际投资者越来越重视地球变暖所带来的投资风险,石油公司需要与时俱进地进行调整。

挪威主权基金创立于1996年,初始目的是把挪威政府的部分石油收入用来投资、以作为未来挪威几代人的退休金主要来源。现在其积累的财富已经相当于挪威全国GDP的三倍。

RCI with Thomson Reuters、CBC News

