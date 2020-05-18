世卫承诺审查国际社会对新冠疫情的应对措施

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在通过视频举行的世界卫生大会上，世界卫生组织总干事谭德赛星期一表示，将尽快审查国际社会应对COVID-19病毒肺炎疫情的措施是否得当。

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欧盟国家草拟的要求对世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情早期阶段的表现进行独立审查的动议似乎得到世界卫生大会194个成员国中大多数国家的支持。

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中国国家主席习近平为中国在COVID-19病毒肺炎疫情期间的表现进行了辩护， 说中国政府在COVID-19病毒肺炎疫情中一直以公开、透明和负责任的态度行事。

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美国总统特朗普强烈质疑世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情期间听命于中国、淡化疫情的危险性、迟迟不向世界发出大流行病警告的做法。

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美国特朗普政府卫生部长Alex Azar在视频大会上发言时指出，新冠病毒肺炎疫情的失控在很大程度上与世界卫生组织未能及时向世界提供有关疫情信息的失职行为有关，并不点名地批评至少一个国家在疫情透明问题上开国际玩笑，让整个世界付出了巨大的代价。

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美国国务卿蓬佩奥则在发言时赞扬台湾、暗批中国说，台湾这样透明、充满活力和创新的民主政体与专制政权相比更能对传染病疫情做出更快、更有效的反应。

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虽然台湾得到包括美国、加拿大在内的许多国家的支持，要求让台湾以观察员身份重返世界卫生大会，但在中国政府的强烈反对下，这一动议再次未果。

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