加航裁减2万雇员出乎加拿大联邦政府意料

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受世界范围COVID-19病毒肺炎的沉重打击，加拿大最大民航公司加拿大航空公司向雇员发出内部通知说，会从6月7日开始裁减50%到60%的雇员，以确保在COVID-19病毒肺炎疫情缓解后加航能有能力较快地恢复运营。

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根据加航在册的3万8千名雇员总数估算，这次将有约2万名加航雇员被裁员。

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加拿大航空公司裁减2万雇员的决定让特鲁多自由党政府出乎意料，因为联邦政府在新冠病毒肺炎疫情开始以来已经推出好几种救市措施、帮助加拿大公司企业和打工者。

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专家们指出，虽然加拿大联邦政府资助加拿大大公司企业继续雇佣员工的项目提供70%的雇员工资，但公司方面仍然要支付另外30%的工资、还有昂贵的福利项目和退休金项目的供款等。

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虽然加拿大联邦政府承诺拿出大笔贷款帮助加航渡过现金短缺的难关，但加航目前每天亏损2200万加元，联邦政府的救助贷款仅够加航维持5、6天的时间。

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加拿大航空公司目前的客运量只相当于去年的5%，有225架飞机停飞。公司内部的估算是今后三年加航都难以恢复到COVID-19病毒肺炎疫情前的运营规模。

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RCI with Raisa Patel · CBC News

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