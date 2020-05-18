新冠疫情让加拿大4月份房屋销售量四十年最低

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大房地产协会Canadian Real Estate Association最新的统计数字显示，受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，加拿大4月份的房屋销售量与3月份相比暴跌了56%，这是1984年以来加拿大房地产市场最差的4月份房屋销售量数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大由于冬季漫长而导致房地产市场有季节性强的特点，每年头几个月和最后几个月的房屋销售成交量数字都比较低，而春天和夏天是房地产市场销售的高峰季节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大各级政府为了抗击COVID-19病毒肺炎疫情而从3月底开始实行的居家防疫和保持社交距离的措施让4月份不但没有出现房地产市场的销售高峰、反而是陷入了房屋销售几乎停顿的状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大房地产市场的平均房价倒是基本上保持了平稳。2020年4月份加拿大经房地产经纪人售出的房屋的平均销售价格是48万8千加元，与2019年同期相比略略下滑了1.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，一些加拿大经济专家们告诫说，4月份加拿大房地产市场的表现受COVID-19病毒肺炎疫情的严重影响而失常，需要更多的数据和更长的时间才能看出COVID-19病毒肺炎疫情对加拿大房地产市场会有什么样的持续性影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada