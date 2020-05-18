本为提振抗疫士气、加拿大一雪鸟特技飞机坠毁

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5月17日星期日上午，加拿大军队雪鸟特技飞行表演队的一架飞机起飞后不久坠毁在不列颠哥伦比亚省Kamloops市的一个居民住宅区。

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加拿大军方证实，加拿大空军上尉、雪鸟飞行队的公关事务官Jenn Casey在坠机中身亡；驾驶该雪鸟飞机的空军上尉Richard MacDougall跳伞后重伤入院，但没有生命危险。

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Jenn Casey2014年入伍，入伍前从事记者工作。

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飞机坠毁时击中的民宅属于一对年过70的老年夫妻，他们都没有在坠机事件中受伤。

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加拿大空军雪鸟特技飞行队过去两个星期以来一直在执行横贯加拿大、在主要城市上空进行特技飞行表演的任务，以在COVID-19病毒肺炎疫情中提振加拿大民众的士气。

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在坠机事件发生后，加拿大雪鸟特技飞行队的所有飞机被停飞、等待对坠机事故的分析调查结果。

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加拿大雪鸟飞行队使用的飞机是上世纪60年代制造的，自70年代开始用于雪鸟飞行队特技飞行以来已发生过多起坠机事故，有7位飞行员和一位乘员在坠机事故中死亡。

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RCI with Andrea Ross · CBC News

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