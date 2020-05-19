疫情期间，有些人认为自己看到幽灵。(Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

疫情期间闹鬼多？超自然现象专家的解释

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月19日（星期二）18:15
更新 2020年5月19日（星期二）18:17

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我们都听说过被疫情困在家里造成的不良后果：日夜颠倒，长胖，和伴侣口角增多，甚至家暴等等。但是一位超自然现象研究者说,另一个后果是，认为自己家里有幽灵出没的人也大大增加了。

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这位名叫但尼（E.L.Tenney）的超自然现象研究者过去也曾担任过美国电视节目《幽灵追踪者》的主持人。他在接受CBC采访时说，过去他每个月会接到两个到五个声称家里有幽灵的人打来的电话。但是新冠疫情爆发后，这种电话增加到了每星期五到十个。

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他们讲述的事，有些是鬼屋惯常戏码，例如过道里的脚步声和敲门声，但是也有比较特别的，例如电视机里的低语声或去世很久的亲友发来的信息。

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但尼说，许多人从来没有在家里持续待这么长时间，没听见过房子发出的声响。疫情带来的紧张和压力也是一个原因。假定房子里真的有幽灵的话，那它们也应该是老住户了，只不过以前房主没有注意到。

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作为一个著名的超自然现象研究者，丹尼调查过数千起超自然事件。这些事件的绝大部分最后都能找出一个自然原因。他建议那些听见或看见幽灵的人做记录。这样你就会发现规律，最后发现背后的原因。

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但是他也没有把话说死，毕竟在他调查过的超自然事件里还是有不到一百起是找不到原因的。他的建议是，不要害怕奇特的体验，因为我们身处的世界是如此奇特。这种体验令人吃惊，但是并不恐怖。如果幽灵真的存在的话，它也是我们的环境的一部分，可能只是想吸引你的注意又想不出比摔打门窗更好的办法。他调查过的大部分灵异事件都没有人受伤。少部分有人受伤，也是因为自己吓得摔下了梯子或是台阶。

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（RCI with CBC News, As It Happens)

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相关链接：电影《人鬼情未了》（Ghost，1990）片花

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