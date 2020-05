疫情期间闹鬼多？超自然现象专家的解释

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

我们都听说过被疫情困在家里造成的不良后果:日夜颠倒,长胖,和伴侣口角增多,甚至家暴等等。但是一位超自然现象研究者说,另一个后果是,认为自己家里有幽灵出没的人也大大增加了。

这位名叫但尼(E.L.Tenney)的超自然现象研究者过去也曾担任过美国电视节目《幽灵追踪者》的主持人。他在接受CBC采访时说,过去他每个月会接到两个到五个声称家里有幽灵的人打来的电话。但是新冠疫情爆发后,这种电话增加到了每星期五到十个。

他们讲述的事,有些是鬼屋惯常戏码,例如过道里的脚步声和敲门声,但是也有比较特别的,例如电视机里的低语声或去世很久的亲友发来的信息。

但尼说,许多人从来没有在家里持续待这么长时间,没听见过房子发出的声响。疫情带来的紧张和压力也是一个原因。假定房子里真的有幽灵的话,那它们也应该是老住户了,只不过以前房主没有注意到。

作为一个著名的超自然现象研究者,丹尼调查过数千起超自然事件。这些事件的绝大部分最后都能找出一个自然原因。他建议那些听见或看见幽灵的人做记录。这样你就会发现规律,最后发现背后的原因。

但是他也没有把话说死,毕竟在他调查过的超自然事件里还是有不到一百起是找不到原因的。他的建议是,不要害怕奇特的体验,因为我们身处的世界是如此奇特。这种体验令人吃惊,但是并不恐怖。如果幽灵真的存在的话,它也是我们的环境的一部分,可能只是想吸引你的注意又想不出比摔打门窗更好的办法。他调查过的大部分灵异事件都没有人受伤。少部分有人受伤,也是因为自己吓得摔下了梯子或是台阶。

(RCI with CBC News, As It Happens)

相关链接:电影《人鬼情未了》(Ghost,1990)片花

