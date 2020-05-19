(Chris Helgren/Reuters)

经济复苏在望，北美股市反弹

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月19日（星期二）15:09

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星期二，在能源股的提携下，加上 COVID-19 的疫苗研究出现希望， 加拿大主要股指明显上涨，到下午15 点，多伦多证券交易所的 S＆P / TSX 综合指数上涨了 292.19点，至 14,931.09 点。

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加元兑美元的汇率也在回升，星期二中午为 72.09 美分，上周五为 70.95 美分。

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与此同时，金价上涨了 11.50 美元，至每盎司 1,745.90 美元。

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(The Associated Press)

美联储：一旦疫情得控，经济将 “大幅反弹”

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本周一，美国股市开始从近两个月来最糟糕的一周中反弹，原因是经济在下半年复苏的希望增加，疫苗研究有新进展，投资者们感到更乐观了。

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标准普尔 500 指数星期一的上涨幅度达到 3.5％，创下自 4 月初以来最好记录，这一涨幅抵消了上周的下跌。

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道琼斯工业平均指数周一上涨 963 点，涨幅为 4.1％，纳斯达克综合指数上涨了 2.7％。

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最近，美国位于马萨诸塞州的制药公司 Moderna 宣布，在非常早期的实验性冠状病毒疗法测试中取得了令人鼓舞的结果，华尔街股市随即上涨，Moderna 公司的股价也飙升了21.1％。

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刚过去的这个周末，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的一番讲话也让投资者大受鼓舞，鲍威尔对美国经济可能在下半年开始复苏表示乐观。

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美联储主席鲍威尔说：

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一旦疫情得到遏制，经济就应能 “大幅反弹”。

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投资者们对 COVID-19 疫苗开发寄予很大希望，因为疫苗对经济的持久复苏至关重要。

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PHOTO : REUTERS

谨慎乐观

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尽管全球经济体都在缓慢开放，但疫情是否会反复，经济复苏的不确定性，都使投资者们不得不持谨慎的乐观情绪。

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不过，本周一股市的强劲开局，已经扭转了市场的跌势。

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华尔街希望，企业的重新开放和对人们活动限制的放松能够继续下去，不会遭遇重大的波动和挫折，从而为企业利润的持续反弹铺平道路。

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各国重启经济

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美国的一些州已经在逐步恢复经济活动，到星期三，美国的 50 个州都将开始取消为对抗冠状病毒疫情而设立的限制措施。

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在德国，博物馆、部分学校、教堂已经于5月4日重新开放，理发沙龙也已开放，所有餐馆都将在 5 月中旬重新营业。

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大众汽车的一些工厂已经复工。

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欧洲疫情中的街头 / PHOTO : REUTERS / CIRO DE LUCA

在西班牙，大约 30％ 的小型企业已经重新营业，但大城市- 马德里和巴塞罗那要等到至少 5 月 25 日才被允许重新开放。

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在意大利，酒吧和餐馆于 5 月 4 日开放外卖，将从 6 月1 日起允许在餐馆内就餐， 建筑工地和工厂已经复工，更多的商店以及博物馆和图书馆于本周一重新开放，理发沙龙将在 6 月1日重新营业。

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（CBC）

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