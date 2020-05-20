专访心理学教授杨丽霞：为什么70%以上加拿大华裔对新冠病毒疫情感到焦虑？

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让我们都来了解新冠病毒期间的心理学。 瑞尔森大学（Ryerson University)心理学系杨丽霞教授，最新的一项调查发现，有70%以上的华裔在面对疫情时，有中度和重度的恐惧与焦虑的情绪。她呼吁更多华裔人士参与她主导的新冠病毒爆发期间华裔心理调查，令这项调查更有代表性,得到的数据更接近于真实，为将来的政策制定与个人预防、应对带来依据。

杨丽霞教授于2005年加入瑞尔森大学心理学系，之前她曾在德国柏林以及多伦多大学做博士后研究。她于2000年得到中国科技大学心理学博士学位。

相关视频：杨丽霞教授专访：为什么会焦虑？焦虑的表现？呼吁参与调查

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邀请大家共同参与华裔新冠疫情期心理调查

杨丽霞教授与王培忠等四位教授针对新冠病毒爆发给加拿大华裔带来的经济以及心理影响的调查依然在进行中。

在公布的初步调查报告中，杨丽霞教授发现，有70%以上的华裔在面对疫情时，有中度和重度的恐惧与焦虑的情绪。

截止四月底，专门针对华裔心理调查已经收回超过450多份问卷，不过，杨丽霞教授呼吁大家，请继续参与。

杨丽霞教授表示，在这个调查中，会有一个更加标准化的问卷，针对大家焦虑的水平，抑郁的水平，以及应激的水平，做一个更加细致的统计。她希望更多的人来参与这项心理调查，令其更有代表性，得到的数据更接近于真实。

这项问卷包括了，影响心理健康的因素，比如具体什么因素造成了我们的焦虑；也会确认是否是由疫情带来的，严重程度如何？

她认为，从心理学上来讲，大瘟疫流行都会带来大面积的心理问题，比如应激障碍，或是压力障碍等，并希望这项调查为将来的政策制定与个人的预防心理问题带来依据 —— 更好制定防御措施，降低心理疾病发生。

为什么如此大比例华裔感到焦虑？

杨丽霞教授分析说，通常来说，我们的心理有一个自我保护的机制，在我们面临危险的时候，生理和心理会不自主的作出防御。而焦虑和恐惧是我们自然的心理防御机制，下意识的要保护自己。

具体来说，针对新冠病毒爆发，这种焦虑恐惧又源自于疫情的不确定性。我们不知道下一步会发生什么？不确定性令我们感觉，对目前的状况失去了控制。

比如，如果政府表示，到了七月份，一切就恢复正常了，我们就会有确定感，就不会那么焦虑害怕。

而目前，没有疫苗与特效治疗的药物，也会增加人们对抗击新冠肺炎未来发展的焦虑。

同时，大家也应该留意，焦虑和害怕是两种不同的情绪。

害怕是对目前经历的事情感到担心。比如，你感觉自己有疑似新冠病毒感染症状，但是却无法得到测试，你就会感到害怕，心里七上八下。

而焦虑是对尚未发生、但可能会发生又不确定是否会发生的事情，因为未知/不确定性而感到担心的情绪。

如何知道自己心理产生了焦虑？

人的焦虑情绪会从身体、认知、行为等各个层面表现出来：

—— 焦虑发展到一定的程度，我们会有身体的反应，比如颤抖，感觉僵硬，会出冷汗 —— 这就是我们的身体带来的信息。

—— 再有就是认知上的反应。一般来说，焦虑会带来极端化的想法，比如会想，我的家人我感染了，我重症了怎么办？或者是说，如果那么多人要感染，不如不担心，从而对隔离产生抵触。

—— 还有，就是行为上的焦虑。比如，无论到哪里都觉得有病毒，导致完全避免和人接触或是外出，这就是行为上的焦虑表现。

所以，当你有躯体上、心理上、行为上的焦虑表现的时候，你就应该设法与专业人士沟通，寻求支持了。

种族歧视与污名化会否带来焦虑？

杨丽霞教授表示，四月中的初步报告中，10%的受访者表示，受到过种族歧视。所以，这个比例还是比较小的。这或许和加拿大民主包容有关系。 加拿大总理也明确表示，坚决反对一切形式的种族歧视，因此大部分的时候华裔感觉是安全的。

但是，当你出现焦虑的时候，很多负面的心理都会涌上来。这时候，你可能会对一些很小的信号也感到怀疑，会思虑这是否针对我的种族背景。

当然，从最近发生的一些事情看，不排除加拿大确实有种族主义者，有针对亚裔的种族主义行为， 在这种情况下，大家确实会有担心。

在线心理咨询

自新冠病毒爆发以来，针对华裔心理状况有了更多的分析与应对计划。

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