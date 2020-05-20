加拿大北极圈驯鹿天生有能力适应气候变化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大阿尔伯塔大学对在努纳武特地区栖息产仔的Qamanirjuaq驯鹿群的研究显示，这个驯鹿群具有非常好的适应春天草场返青时间的能力。在地球变暖、北极陆地覆盖的植被返青时间提前一、两个星期的情况下，驯鹿群能够调整自己的生物钟、确保能够相应地提前启程开始向产仔栖息地迁徙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

营养错配假设

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔大学的这一研究原来的出发点是验证格陵兰学者提出的一个假设，这就是北极圈驯鹿数量的减少与植被返青时间提前有关；因为按照传统时间启程南迁的驯鹿错过了刚返青时富有营养的绿色植被，这对于产仔和哺乳期驯鹿的营养补充产生了负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔大学教授Mark Boyce和努纳武特特区政府科研人员Conor Mallory共同执笔的上述研究报告指出，努纳武特Qamanirjuaq驯鹿群的迁徙行为显示，格陵兰学者提出的“营养错配”导致驯鹿数量减少的假说并不成立。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Qamanirjuaq驯鹿群

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mark Boyce教授说，科研人员在Qamanirjuaq驯鹿群中的一些驯鹿脖颈上安装了卫星定位项圈，经过10多年（2004-2016）监测得到的数据显示，Qamanirjuaq驯鹿群中的母鹿能够根据冬末地面积雪厚度和需要迁徙的距离远近来调整向产仔栖息地迁徙的启程时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，在过去十年中驯鹿产仔栖息地的植被返青时间平均提前了一个星期，Qamanirjuaq驯鹿群则提前两个星期离开冬季场地，提前6天抵达其产春季仔栖息地；更有趣的是，驯鹿群中母鹿产仔的高峰期也平均提前了9天。可以说是与大自然植被返青时间的变化非常合拍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Qamanirjuaq驯鹿群的驯鹿数量从1994年的约49万6千头减少到2017年的28万8千头，减少了42%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果不是营养错配造成了Qamanirjuaq驯鹿群数量的大幅度减少，那么原因是什么呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

地球变暖与驯鹿

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大阿尔伯塔大学生态专家Mark Boyce教授认为，有两个与地球变暖有关的因素似乎促成了驯鹿数量的下跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个是蚊子、僵尸蝇和疣蝇这些由于气候变暖而向地球北部推进的飞虫，这些飞虫不断的骚扰严重干扰了驯鹿的正常生活。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

二是气候变暖带来的林业开采和森林火灾和随后的再生林环境很适于鹿和驼鹿的繁衍、却不适于驯鹿，因为有蹄类动物的增加会带来狼群，这是不利于驯鹿生存的环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果是驯鹿群不得不进一步向北寻找生存空间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有几十年狩猎驯鹿经验的加拿大西北特区Fort Smith的土著人猎手Earl Evans指出，当地人过去驾驶摩托雪橇向北2百公里就能够找到驯鹿，而现在需要向北至少3百公里才能找到驯鹿的踪影。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Avery Zingel · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada