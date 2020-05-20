加拿大邮局工会抱怨城乡邮递员同工不同酬

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，许许多多加拿大人选择了网上购物。网上购买的物品被加拿大邮局等邮递和快递公司送货上门，这些提供邮递服务的公司现在的业务都非常繁忙。

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加拿大邮局说，今年3月份和4月份加拿大邮局递送的包裹数量甚至超过了每年最繁忙的圣诞节前的购物旺季。

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但加拿大邮局工会爱德华王子岛省夏洛顿市的工会分会主席Pearl Gillis-Palmer抱怨说，邮局管理层对城市邮递员和乡村邮递员实行的双轨报酬制很不公平。

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Pearl Gillis-Palmer指出，在城市地区工作的加拿大邮局投递员加班时挣的是双工资、每小时54块加元，而加拿大邮局给乡村投递员的报酬却是计件工资，每个包裹1.22加元、再加上公里数和驾车时间的报酬。

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Pearl Gillis-Palmer强调，加拿大邮局给乡村邮递员实行的薪酬制度违反了公平原则。

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加拿大邮局通过电子邮件告诉加拿大广播公司说，邮局管理层认为目前实行的城市邮递员和乡村邮递员的不同薪酬制度是合理的。但由于有关的争端目前正处于仲裁阶段，所以无法提供进一步的评论。

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RCI with Kevin Yarr · CBC News

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