“消毒旅行” 兴起，机场、航空公司出 “新招”

新冠病毒 “颠覆” 了世界，也颠覆了各行各业。
在遭受了严重打击的航空旅行业，世界各地的机场和航空公司都正在探索和开发各种高科技途径，目的是对机场和飞机大力消毒，增加乘客的安全感，从而才能吸引乘客们重新旅行。
根据美国运输安全管理局（US Transportation Security Administration）的数据，自 3 月份以来，北美地区的飞机乘客人数暴跌了 90％。
机场的人流、与陌生人紧挨在一起的数小时飞行，都构成了让人们非常担忧的健康威胁。
机场和航空公司急需找到可靠的卫生安全措施。
“消毒旅行”
“消毒旅行” 成了一个新词。
今年4月，航空营销咨询公司 SimpliFlying 发布了一个报告，名为《消毒旅行的兴起》- The Rise of Sanitized Travel。
营销报告中这样写道：
欢迎您乘坐2021年的航班，登机前，您需要先通过消毒通道和热扫描仪，您的行李也将经过消毒程序。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
机场消毒站、机器人、深紫外杀菌
香港机场的员工在测试 ”消毒站“ (Hong Kong Airport Authority)
在香港的机场，工作人员已经开始在自动扶梯扶手、电梯按钮等人们接触最多的地方喷涂抗菌涂层。
香港机场还在测试一种 “消毒站”，人们需要进去 40 秒钟，这个设施可以测体温，并对人体除面部以外的地方喷洒薄薄一层消毒剂，以杀死身体表面的细菌。香港机场已经对员工进行了测试，即将开始让乘客试用。
在匹兹堡的机场，正在测试一种消毒机器人，这种机器人将在机场全天 24 小时对地面消毒，它不但使用消毒剂，而且还能发出 UVC 深紫外线，进一步杀菌。
匹兹堡机场的地面消毒机器人 (Pittsburgh Airport Authority)
匹兹堡国际机场信息技术高级副总裁凯瑟琳·卡洛里克 （Katherine Karolick）说，UVC 已经在医院用了数十年之久，专门用来杀菌。
一些机场还在考虑采用配有 UVC 深紫外线的其他设备，例如一种能发出 UVC 的拱形门 Cleanse Portal，人们从中穿过，身体上的病毒可被杀死。
出售这种紫外消毒拱形门的佛罗里达公司 Healthe 表示，低剂量的 UVC 对人是安全的，目前正在申请美国食品药品监督管理局 (U.S. Food and Drug Administratio) 的批准。
还有专家们提出，除了各种各样的设备外，航空公司需要在每个航班上都配备空中专门清洁人员，对卫生间不停地消毒。
新型座椅设计
机场在研究各种消毒设施，飞机内部设计公司也在推出各种各样的新型设计。
意大利公司 Aviointeriors 设计的 Glassafe 座椅塑料屏蔽罩 (Aviointeriors)
意大利公司 Aviointeriors 是一家设计航空公司客舱和座椅的公司，公司总裁珀欧罗·德拉格（Paolo Drago）说：
疫情爆发后，我们的一位股东说，大家都在寻找航空业的解决方案，我们也必须寻找解决方案，后来设计人员提出了10个设想，我们选择了其中 3 个进行设计，而且已经获得了专利。
这个公司的设计之一是 Glassafe，这是一种透明的塑料屏蔽罩，可以安装在飞机座位的周围，在乘客之间提供一道屏障。
这个公司正在就这一产品与大约 20 家航空公司进行谈判，其中包括北美的一些航空公司。
该公司的另一个设计是中间的座椅面向后面并有防护罩，既保证卫生又保护隐私。
意大利公司设计的新型座椅 (Aviointeriors)
（CBC）加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。