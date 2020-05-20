“消毒旅行” 兴起，机场、航空公司出 “新招”

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新冠病毒 “颠覆” 了世界，也颠覆了各行各业。

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在遭受了严重打击的航空旅行业，世界各地的机场和航空公司都正在探索和开发各种高科技途径，目的是对机场和飞机大力消毒，增加乘客的安全感，从而才能吸引乘客们重新旅行。

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根据美国运输安全管理局（US Transportation Security Administration）的数据，自 3 月份以来，北美地区的飞机乘客人数暴跌了 90％。

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机场的人流、与陌生人紧挨在一起的数小时飞行，都构成了让人们非常担忧的健康威胁。

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机场和航空公司急需找到可靠的卫生安全措施。

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“消毒旅行”

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“消毒旅行” 成了一个新词。

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今年4月，航空营销咨询公司 SimpliFlying 发布了一个报告，名为《消毒旅行的兴起》- The Rise of Sanitized Travel。

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营销报告中这样写道：

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欢迎您乘坐2021年的航班，登机前，您需要先通过消毒通道和热扫描仪，您的行李也将经过消毒程序。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机场消毒站、机器人、深紫外杀菌

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香港机场的员工在测试 ”消毒站“ (Hong Kong Airport Authority)

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在香港的机场，工作人员已经开始在自动扶梯扶手、电梯按钮等人们接触最多的地方喷涂抗菌涂层。

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香港机场还在测试一种 “消毒站”，人们需要进去 40 秒钟，这个设施可以测体温，并对人体除面部以外的地方喷洒薄薄一层消毒剂，以杀死身体表面的细菌。香港机场已经对员工进行了测试，即将开始让乘客试用。

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在匹兹堡的机场，正在测试一种消毒机器人，这种机器人将在机场全天 24 小时对地面消毒，它不但使用消毒剂，而且还能发出 UVC 深紫外线，进一步杀菌。

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匹兹堡机场的地面消毒机器人 (Pittsburgh Airport Authority)

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匹兹堡国际机场信息技术高级副总裁凯瑟琳·卡洛里克 （Katherine Karolick）说，UVC 已经在医院用了数十年之久，专门用来杀菌。

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一些机场还在考虑采用配有 UVC 深紫外线的其他设备，例如一种能发出 UVC 的拱形门 Cleanse Portal，人们从中穿过，身体上的病毒可被杀死。

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出售这种紫外消毒拱形门的佛罗里达公司 Healthe 表示，低剂量的 UVC 对人是安全的，目前正在申请美国食品药品监督管理局 (U.S. Food and Drug Administratio) 的批准。

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还有专家们提出，除了各种各样的设备外，航空公司需要在每个航班上都配备空中专门清洁人员，对卫生间不停地消毒。

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新型座椅设计

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机场在研究各种消毒设施，飞机内部设计公司也在推出各种各样的新型设计。

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意大利公司 Aviointeriors 设计的 Glassafe 座椅塑料屏蔽罩 (Aviointeriors)

意大利公司 Aviointeriors 是一家设计航空公司客舱和座椅的公司，公司总裁珀欧罗·德拉格（Paolo Drago）说：

疫情爆发后，我们的一位股东说，大家都在寻找航空业的解决方案，我们也必须寻找解决方案，后来设计人员提出了10个设想，我们选择了其中 3 个进行设计，而且已经获得了专利。

这个公司的设计之一是 Glassafe，这是一种透明的塑料屏蔽罩，可以安装在飞机座位的周围，在乘客之间提供一道屏障。

这个公司正在就这一产品与大约 20 家航空公司进行谈判，其中包括北美的一些航空公司。

该公司的另一个设计是中间的座椅面向后面并有防护罩，既保证卫生又保护隐私。

意大利公司设计的新型座椅 (Aviointeriors)

（CBC）

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