魁北克省决定继续冻结投资移民项目(PIIQ)

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魁北克省决定继续冻结该省的投资移民项目（PIIQ），以便仔细审核这个被称为富翁进入加拿大的后门的移民方式。该项目去年10月底被叫停，原定于7月1日恢复。但魁省移民部星期三（5月20日）发布的政令把“解冻”日期延迟至2021年4月1日。

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通过这个项目申请移民的人需要拥有至少2百万加元的用合法方式获得的财产，并通过魁省认可的金融中介机构在该省投资120万加元。这笔投资可在五年后收回本金。另外申请人还必须具备一定的管理经验，并愿意在魁北克省定居。

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加拿大联邦移民部的投资移民项目已在2014年停止。魁省的PIIQ也饱受争议。最大的问题是申请人在来到加拿大后，大部分并不在魁北克省定居。但是魁北克省企业界和一些移民律师希望省政府在进行必要的改革后保留这个项目。

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该项目每年接受大约1900人。他们当中的大部分来自中国大陆。其次是伊朗，巴基斯坦，孟加拉国和阿拉伯酋长国。距魁省移民部统计，该省在2008-2017年期间接受的投资移民，到2019年年初时仅有16%还住在该省，而来自中国大陆的仅剩13%。

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（RCI avec Radio-Canada，Romain Schué）

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