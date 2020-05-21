加拿大联邦政府拨款7500万加元帮助生活在保留地以外的原住民

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加拿大总理特鲁多星期四（5月21日）在新闻发布会上宣布，联邦政府将增拨7千5百万加元，资助在保留地以外为原住民提供服务的组织和机构。他说，这些社区组织全年都在为生活在城市里的原住民提供帮助。新冠疫情中，它们的服务被更多的人需要。

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这些社区组织为城市原住民提供个人保护用品，食物和心理健康服务，也帮助孩子上网课和照顾老人。申请获批者可在今后几个星期获得资金。

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联邦政府在今年3月中旬设立了一个3.05亿加元的原住民社区支持基金。但是这笔钱的大部分给了第一民族的保留地，因纽特人定居点和梅蒂斯人的社区组织。保留地以外的原住民仅获得1500万加元。代表他们的原住民大会对此非常不满，认为联邦政府对保留地以外的原住民的需要视而不见。

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不过，住在城里的原住民如果符合条件，也可以像其他人一样申请紧急救助补贴。联邦政府在4月份还设立了一个3亿多加元的基金，专门帮助原住民企业。

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（RCI with Canadian Press)

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