反间谍机构：外国在盗窃加拿大知识产权

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加拿大联邦政府反间谍机构加拿大安全情报局Canadian Security Intelligence Service星期三向联邦议会提交了2019年年度报告。

反间谍报告

该报告对外国国营公司和受政府资助的外国公司在加拿大的投资和收购行为对加拿大国家安全构成的现实威胁提出了警告，但没有明确指出具体是哪个、或哪些国家的投资对加拿大的国家安全构成了威胁。

这一长达38页的报告指出，受外国政府指使的公司收购加拿大基础建设领域和具有战略重要意义领域的加拿大公司企业，方便了外国政府控制加拿大重要行业、窃取加拿大高科技知识产权的行为。

加拿大安全情报局在其2019年度报告中说，外国在加拿大的经济间谍活动在广度、深度和对加拿大经济的负面影响方面都在继续恶化。敌对的外国情报机构和明里暗里受其指使的人士在广泛搜集加拿大政治、军事、经济、商业、学术和科研领域的情报。

最大威胁

加拿大安全情报局局长David Vigneault把受外国政府指使的商业间谍活动称作是对加拿大经济的最大威胁。

虽然加拿大安全情报局提交给联邦议会的2019年度报告没有指名到底是哪一个国家的国营公司在窃取加拿大的经济情报和知识产权，但由加拿大联邦议会众参两院议员组成的国家安全和情报委员会却在今年早些时候发布的报告中、点名中国和俄国在加拿大进行持久和大规模的情报搜集活动，在干涉加拿大的政治和经济运行。

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另据报道，负责监听外国间谍活动和搜集外国情报的加拿大电讯安全局Communications Security Establishment的网络中心负责人Scott Jones在联邦议会众议院工业和科技委员会作证时说，有关部门正在调查从事COVID-19病毒研究工作的一些加拿大机构是否发生泄密事件的问题。

目前还不清楚的是，一些针对加拿大新冠病毒研究项目的网上黑客入侵行动是否达到了目的、是否受到外国政府的指使，等等。

加美情报界共识

几天前，加拿大电讯安全局和加拿大安全情报局罕见地联合发出警告，说加拿大在COVID-19病毒研究方面的知识产权是外国情报机构的目标。

上个星期，美国联邦调查局和美国网络安全局指控中国在采取针对美国研究机构对COVID-19病毒研究成果的间谍活动。

RCI with Catharine Tunney • CBC News

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