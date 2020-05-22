加拿大房奴供贷违约以这两个省份为甚

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加拿大联邦政府下属的加拿大房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corp.（CMHC）指出，COVID-19病毒肺炎疫情开始影响到加拿大房地产市场的健康，导致靠申请房贷购房者不能按期支付房屋抵押贷款的人数明显上升。

难兄难弟

加拿大十个省中房贷月供违约延迟问题最严重的两个省是魁北克省和阿尔伯塔省。魁北克省不能按期支付房贷月供的房奴比例是27%，阿尔伯塔省是26%，都超过了四分之一。

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加拿大房地产市场绝大部分房屋抵押贷款都是由加拿大房贷和住房公司提供保险。

加拿大房贷和住房公司首席执行官Evan Siddall这个星期在加拿大联邦议会财政委员会作证时警告说，虽然现在加拿大全国房贷月供违约延迟的平均比例是12%，但到9月份这个比例可能会上升到20%，因为COVID-19病毒肺炎疫情对加拿大经济的打击到那时才会比较充分地表现出来；而加拿大全国房贷月供违约延迟问题的恶化反过来又会让加拿大的经济危机进一步恶化。

三座大山

Evan Siddall认为，房贷债务负担加重、房价下降、失业问题恶化这三个因素的综合作用会对加拿大金融系统的长期性稳定构成威胁。

加拿大房贷和住房公司对加拿大房地产市场的预测是，今后12个月中加拿大平均房价会下降9%到18%。

加拿大房贷和住房公司首席执行官Evan Siddall证实，该公司已经成立了专门工作组研究应对房地产价格下跌和加拿大人债务增加的问题，以避免发生加拿大纳税人和年轻一代人不得不为房地产市场危机买单的问题。可能会考虑采取的措施包括严格房贷承保标准、降低承保房贷的上限等。

RCI with CBC News

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