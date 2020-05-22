加拿大橄榄球新赛季计划在9月份开始

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加拿大橄榄球俱乐部联盟根据COVID-19病毒肺炎疫情的发展，不但在考虑修改新赛季的比赛方式和决赛地点，而且计划在9月份开始今年的赛季。

加拿大橄榄球俱乐部联盟星期三下午向购买了赛季通票的人士发出通知说，2020赛季加拿大橄榄球俱乐部联赛冠军决赛将不在原来定好的里贾纳市举行，而是在获得冠军杯决赛资格的两个俱乐部队中本赛季第一轮比赛中成绩最好的俱乐部队所在的城市举行。

而且，加拿大橄榄球俱乐部队联赛争夺格雷杯的决赛有可能定在12月份、而不是像往年那样在11月份举行，这样更改目的是有足够的时间进行尽可能多的比赛。

加拿大橄榄球俱乐部联盟已经向联邦政府提出1.5亿加元财政援助的要求，以渡过COVID-19病毒肺炎疫情给该体育组织带来的财政困境。

其中的3千万加元是立即需要的注资，另外1.2亿加元是万一2020年赛季由于COVID-19病毒肺炎疫情恶化而被取消情况下所需要的财政援助。

RCI with Devin Heroux • CBC Sports

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