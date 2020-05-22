加拿大法庭下周宣布孟晚舟引渡案的裁决

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

困扰加中关系的一个棘手问题、华为公司首席财务官孟晚舟是否应该被引渡给美国司法当局的法庭案件下个星期三将有结论，但可能不会是结局。

加拿大不列颠哥伦比亚省法官Heather Holmes已经通知负责孟晚舟引渡案的加拿大联邦政府检察官、孟晚舟辩护律师团、加拿大边境服务局和美国司法部，她将在下个星期三公布对孟晚舟受到的诈骗指控是否属于双重犯罪的裁决。

根据加拿大有关法律，美国司法机关指控孟晚舟的诈骗罪必须在加拿大也属于犯罪行为才能构成引渡的法理基础。

不过观察家们认为，不管Heather Holmes法官如何裁决，失败的一方都很有可能会继续走另外的司法程序。

虽然法庭会在下个星期三提前一个小时向记者提供法官的裁决文本（在开庭前不得公布），但受到COVID-19病毒肺炎疫情的影响，法庭只准许27位记者出席。

在2018年12月初加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕了在温哥华国际机场转机的华为公司首席财务官孟晚舟后，中国政府就多次公开指责加拿大甘愿充当美国打手的行为，并采取了以危害国家安全罪的罪名逮捕两名加拿大公民、并对加拿大出口中国的农产品禁运或限制进口的报复措施。

RCI with Jason Proctor • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada