从左到右: Gita Nurlaila, William Lau, Jessica Zhu and Joseph Kim (受访者提供)

渥太华市今年网庆亚洲文化月

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月22日（星期五）15:22

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每年 5 月份是加拿大的亚洲传统文化月（Asian Heritage Month），今年亚洲月的庆祝方式跟往年完全不同，由于 COVID-19 疫情，人们在家里、在网上进行庆祝活动，纪念加拿大亚裔对社会、对国家做出的贡献。

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加拿大广播公司 CBC 通过电子邮件联系了渥太华市的几位亚裔，了解他们是怎样在家里纪念 “亚洲传统文化月”  的，以下是他们的回答。

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Joseph Kim

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Joseph Kim 在家里做韩国美食  (Submitted by Joseph Kim)

对 Joseph Kim 来说，2020 年是特殊的一年，这一年是他在加拿大第 20 个年头。

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Joseph Kim 出生于韩国首尔，在多伦多长大，现在他在渥太华市的卡尔顿大学（Carleton University）读研究生。

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在被问到今年怎样在家里纪念时，他说：

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我主要是通过烹饪韩国美食和看韩国电影来纪念亚洲月， 我在家里做煮泡菜炒饭，炖韩式茄子，茄子里塞满用韩式辣酱腌制的牛肉末，好香啊!

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他接着说：

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 COVID-19 疫情使我们只能呆在家里，只能在家里庆祝，但是，无论如何，重要的是要庆祝，承认社区的多样化，承认加拿大亚裔的贡献和成就。

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Jessica Zhu

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Jessica Zhu  在休闲时间读中文小说  (Submitted by Jessica Zhu)

17 岁的 Jessica Zhu 是渥太华高中 Colonel By Secondary School 的学生，她的学校里有个亚洲文化俱乐部，她是主席。

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Jessica Zhu 想提醒大家，5月份不只是亚洲人的节日，而是所有人的节日。

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在被问到今年是怎样纪念亚洲月时，她回答说：

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我一直和家人在一起，并和在中国的亲戚保持联系。最近，我得到了一个机会，为亚洲的戏剧制作英文字幕，所以，我在业余时间进行翻译。另外，我还在空闲时读一些中文小说，以前因为有许多学校和课外的活动，没时间看小说。

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Jessica Zhu 接着说：

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我还和家里人一起包饺子，包饺子是一个全家人一边包、一边聊天的有趣的活动。

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在被问到在渥太华庆祝亚洲文化月的重要性时，Jessica Zhu 表示：

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亚洲人是多种多样的，有着不同的文化背景，比如有华裔、印度裔、越南裔、韩国裔等等，认识到渥太华亚裔社区的多元化，是向认识加拿大多元文化迈出的一步。

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William Lau

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William Lau 在排练京剧  (Submitted by William Lau)

William Lau 是一位全职项目经理，同时也是一位舞蹈教练，擅长表演京剧中的旦角。

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在谈到今年如何纪念亚洲文化月时，他说：

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我想学会用不同的亚洲语言打招呼，还想找到一个应用程序，在网上学习打麻将，麻将是我已故的祖母最喜欢的游戏。

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他接着说：

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今年，我们只能在线观看各种节目，很遗憾我们不能举行往年的庆祝活动，不能享受那种公共气氛。

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William Lau 还表示：

我不太做饭，所以这个月的每个星期我都从不同的餐馆点外卖，品尝亚洲不同国家的美食！

Gita Nurlaila

Gita Nurlaila 和她心爱的印尼竹制乐器 Angklung (Submitted by Gita Nurlaila)

Gita Nurlaila 是渥太华的一位公务员，业余时间是音乐家，以往的亚洲月，她会带着传统的印尼竹制乐器  Angklung，参加乐队合奏，但今年，由于 COVID-19，她不得不在网上和朋友们远距离进行练习。

她说：

渥太华亚洲文化月协会 （Ottawa Asian Heritage Month Society）在网上放了一些亚洲电影，并组织了研讨会，我们还与印度尼西亚的电影制片人进行了直接合作，放映一部描述印度尼西亚文化的纪录片。

Gita Nurlaila 表示：

加拿大的人口非常多样化，亚洲文化月能帮助我们认识到社会的多样性，加拿大人的文化和价值观是独一无二的。我们彼此了解，互相帮助，团结一致，使加拿大更加强大。

（CBC）

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