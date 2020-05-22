美国民主党总统候选人拜登本周两次表示反对基斯通输油管四期工程。（ Scott Olson/Getty Images)

美国民主党总统候选人拜登：若当选将取消基斯通XL输油管项目

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月22日（星期五）18:05

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在接受采访时说，如果当选，他将叫停基斯通输油管项目第四期工程，即基斯通XL（Keystone XL）工程。这条输油管计划从阿尔伯塔省的油砂矿通到美国内华达州，在那里与已建成的输油管连接，把原油运往休斯顿附近的炼油厂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是拜登本星期第二次表明他对基斯通四期工程的态度。他说，他从一开始就反对这个项目，因为油砂对环境的污染非常严重。他认为这个项目既不环保，也没有经济效益。“我们应该逐步转向清洁能源。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是已经在这个项目上投入15亿加元的阿尔伯塔省政府并不这么看。省长肯尼（Jason Kenny）说，拜登将很难向美国人解释为什么要砍掉一个已经部分完成的项目。他还说，拜登对加美能源贸易的经济效益了解不够，也不清楚阿尔伯塔省作为原油供应商对美国炼油厂的重要作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

途中红色虚线为基斯通XL，黑线为已建成的输油管。（TransCanada/CBC News)

（RCI with CBC News, Alexander Panetta)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拖住输油管：美国环保组织是如何阻遏阿尔伯塔省石油工业的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：国际经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

困于室内 - 照片里我们的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les optométristes inquiets des dommages causés par la pandémieRassemblements : Québec « recommande » un maximum de trois ménagesToronto pourrait devoir retrancher 1,2 milliard de dollars dans ses servicesLe milieu culturel partagé devant la réouverture progressive annoncée par QuébecUn vaccin qui sera testé à Halifax donne des résultats prometteurs en ChineMusées, bibliothèques et ciné-parcs pourront rouvrir le 29 mai au QuébecLe NPD, le PLC et le PCC demandent la Subvention salariale d'urgenceMontréal veut s’attaquer « à la suprématie » du masculin sur le féminin en françaisDes employés fédéraux conscrits pour des opérations de traçageNon, les masques ne provoquent pas l’hypoxie cérébrale
Hertz files for U.S. bankruptcy protection as car rentals evaporate in pandemicDuty free shops on Canada-U.S. land border say they don't qualify for commercial rent breakTrump warns governors: let places of worship open this weekendGrounded travellers call on government to force airlines to issue refunds for cancelled flightsJoe Biden tells radio host he 'ain't black' if he's having trouble deciding between him and TrumpLiberal, Conservative and New Democratic parties apply for federal wage subsidy as donations dry upNo evidence of benefit in hydroxychloroquine treatment of COVID-19 patients, study suggestsOttawa looking to endorse 1 coronavirus contact tracing app for the whole nationSome good news from around the world on FridayGovernment launches benefit-finder tool for emergency aid as parties spar over return of Parliament