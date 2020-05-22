美国民主党总统候选人拜登：若当选将取消基斯通XL输油管项目

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美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在接受采访时说，如果当选，他将叫停基斯通输油管项目第四期工程，即基斯通XL（Keystone XL）工程。这条输油管计划从阿尔伯塔省的油砂矿通到美国内华达州，在那里与已建成的输油管连接，把原油运往休斯顿附近的炼油厂。

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这是拜登本星期第二次表明他对基斯通四期工程的态度。他说，他从一开始就反对这个项目，因为油砂对环境的污染非常严重。他认为这个项目既不环保，也没有经济效益。“我们应该逐步转向清洁能源。”

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但是已经在这个项目上投入15亿加元的阿尔伯塔省政府并不这么看。省长肯尼（Jason Kenny）说，拜登将很难向美国人解释为什么要砍掉一个已经部分完成的项目。他还说，拜登对加美能源贸易的经济效益了解不够，也不清楚阿尔伯塔省作为原油供应商对美国炼油厂的重要作用。

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（RCI with CBC News, Alexander Panetta)

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