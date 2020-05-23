Facebook 4亿美元收购GIF平台Giphy，加入Instagram

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Facebook将收购流行的可共享GIF动画图像平台Giphy。交易总价值约为4亿美元。

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Giphy成立于2013年，总部在纽约，是一家将GIF动画作为主要内容的视觉图像平台，看上去显得粗糙的GIF动画以其轻巧易于分享而在社交平台上得到青睐。GIF成为年轻人分享文字不能表达的视觉情绪的方式。

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Giphy同时也作为GIF创作者的平台而存在，同时Giphy也在尝试将视频内容结合到GIF格式中。这也给了Giphy更大的发展空间。

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Facebook在博客表示，GIPHY将作为Instagram团队的一员加入了脸书。Giphy预计将保留自己的品牌。

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Giphy和年轻人的即时通讯工具Instagram的结合也是一个自然的结果。

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Facebook称，GIPHY 50%的流量来自于脸书的应用程序家族，其中一半来自于Instagram。

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通过将Instagram和GIPHY结合在一起，我们可以让人们更容易在Stories和Direct中找到完美的GIF和贴纸。 Facebook博客

一点背景，Facebook目前正在受到美国联邦和州立法者的反垄断调查。这也意味着这项收购将会受到更严格的反垄断监控和审查。

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