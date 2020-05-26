加拿大军队报告：安大略省养老院的状况令人揪心

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根据被派往安大略省养老院协助抗疫的加拿大军人交给省政府的一份评估报告，他们进驻的五家养老院生活环境恶劣，老人们没有得到应有的照顾和治疗，一些老人不被尊重，至少有一例死亡与疏忽有关。

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报告中提到一些非常严重的事例，例如一家养老院里有蟑螂和苍蝇，楼道里有食物馊掉的味道。在另一家养老院里，有军人目睹工作人员对老人很凶。还有些老人长时间躺在被弄脏的被褥里。安大略省长福特（Doug Ford）表示，省政府将对这五家养老院进行调查。

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安大略省和魁北克省的养老院都是新冠肺炎高发区，也都向加拿大军队求助。目前还不清楚军队是否就魁省养老院情况提交报告，但是魁北克省的公民保护人办公室今天已宣布将对该省养老院系统进行独立调查。

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过去一个月来有1600多名加拿大军人在安大略和魁北克两省的养老院工作。两省都希望他们能够延长任务时间。到目前为止已有至少28名军人确诊感染新冠病毒。

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（RCI with CBC News）

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