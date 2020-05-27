专访加拿大创业协进会会长欧阳浩东：新冠病毒爆发，华裔企业面临巨大挑战

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但他也相信华裔商界的灵活变通和韧性，最终会渡过这场危机。

今年三月开始，因新冠病毒爆发而开始社区隔离关闭，加拿大商界整体受到很大冲击，尤其是餐饮业、零售业、旅游业、大型娱乐演出等等。

华裔商界也不列外。这段时间，人们接连读到关于中餐馆等倒闭潮的报道。

今天RCI连线采访加拿大创业协进会（Association of Chinese Canadian Entrepreneurs, ACCE）会长欧阳浩东先生，请他来谈谈华裔商界在这次疫情中的总体状况，以及他对未来分析展望。

欧阳浩东来自香港，毕业于多伦多大学。最早从事金融业，之后创办了自己的服装品牌。2019年，他第二次当选创业协进会会长。

而创业协进会成立于1994年，是一个非牟利性机构。它的宗旨是推进、鼓励华裔企业家创业，每年还会评选“优秀企业家奖”等多个奖项。

https://www.youtube.com/watch?v=Do-_iTaOYlc

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华裔商界状况和加拿大整体相似

欧阳浩东先生介绍说，在新冠病毒爆发疫情中，加拿大华裔企业家的状况和社会整体状况类似。比如，受到打击比较大的是餐饮业，而餐饮业中大多是中小企业，疫情影响下，他们有些尝试转型，比如送外卖，有些转为网上经营 —— 但毫无疑问，他们面临巨大挑战。

此外，华裔商界一些属于客户服务类型的，如旅游、国际学校等等，受到的影响是非常直接的。

再比如制造业，中小型制造业可能担忧的是，接下来的秋季，或是明年春季，订单可能会减少，需要做些调整。

当然，华裔企业中也有不错的。比如属于“必需服务“性质的超市，和他们的供应链，整体状况不错。但他们也有挑战，因为政府的紧急补贴，很多人每个月可以得到2千元补助，因而超市出现人手短缺等。

再比如，一些互联网方面的行业，也是不错的。

加拿大政府帮助是否足够？

欧阳浩东先生认为，加拿大政府在过去这两个月，对加拿大民众和企业的帮助是广泛而且涵盖了很多方面，包括中小企业。比如发放四万元的贷款，对中小企业的员工75%工资补贴；再比如刚刚公布的租金补贴等。

他表示，政府从很多个角度支持商界，也及时和商界沟通，更新信息。总体上，还算不错。

商界在危机感中了解变化和调整策略

对于商界的未来，欧阳浩东先生认为，每个行业都面对挑战的，比如大家目前最担心的是，不知道整个疫情会在什么时候结束？不知道疫苗会在什么时候出现？

另外，商界还要面对消费者习惯的变化，而这种变化可能会一直持续下去。

所以，很多行业都需要逐步调整，适应这种变化。比如，更多尝试网上购物，比如，要了解人们在注重健康的前提下，对本地生产的食品和品牌更加青睐的心态。

所以，他感觉，每个公司都在留意，留意分析公司的数据等，在学习了解消费者的心态。在目前这种“幸存者模式”中，更多地尝试调整。除了加强危机感之外，也在发掘新的机会，适应消费方式的改变。

对华裔企业家的建议

最后，欧阳浩东先生表示：“我知道很多华裔企业家都是很有毅力、很有头脑的，也懂得变通，我相信他们会努力维持下去。希望大家共同努力，明年会是一种不同的境况。”

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