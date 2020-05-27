孟晚舟没有获胜：BC省高等法院裁定华为财务总监的引渡案应继续进行

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BC省高等法院在当地时间星期三（5月27日）上午下达判决，裁定华为财务总监孟晚舟的引渡案诉讼应继续进行。这意味着她还要在温哥华再过一阵取保候审的生活，但最终她是否被引渡到美国，还要看接下来的法庭审理。

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根据加美引渡协议，当事人被指控的罪名须在两国都构成犯罪。孟晚舟的辩护律师以加拿大没有像美国一样对伊朗实施制裁为理由，要求法庭停止引渡案的审理。但是主审法官霍尔姆斯（Heather Holmes）在一份23页的判决书中说，孟晚舟被指控的关键罪名是欺诈。这在加拿大也同样是犯罪行为。

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孟晚舟被指控对银行隐瞒华为与分公司Skycom的关系。这家在香港注册的分公司与伊朗做生意。美国认为华为通过它来绕过美国对伊朗的制裁措施。孟晚舟的隐瞒可能导致银行在为华为处理业务时本身也因违反制裁规定而受损失。她的律师称，既然加拿大没有制裁伊朗的法律，那么如果孟晚舟是在加拿大做了同样的事，就不会给银行造成同样的后果，因此并不构成犯罪。但是检控方认为，在公司隶属关系上对银行撒谎，按照加拿大法律也属于欺诈犯罪行为。因此孟晚舟被指控的罪名符合加美引渡条例的“双重犯罪”原则。

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接下来，霍尔姆斯法官仍然要举行一系列听证会来审查执行引渡的证据。她还指出，加拿大司法部长最后在决定是否签署引渡令时，将考虑引渡被告是否有悖于加拿大价值观。

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霍尔姆斯法官今天的裁决与加拿大法律界人士事先的分析基本一致。但是孟晚舟和她的律师团队似乎预测己方会获胜。几天前她在一些亲友的簇拥下在BC省高等法院大楼的台阶上拍照，摆出胜利的手势。一些中文媒体也在法庭下达判决前发出了“孟晚舟无罪释放”的消息。

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（RCI with CBC News, Jason Proctor)

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