安大略省：现在的新增病例集中在大多伦多地区

加拿大广播公司 CBC 新闻部对安大略省政府的新型冠状病毒感染数据进行了分析，发现新增病例主要集中在多伦多及其周边地区。
加拿大广播公司报道说，在疫情爆发的第一个月，安省的病例分布比较均匀，但现在的情况出现了明显转变。
根据安大略省的每日疫情报告，4月初，安大略省有5,000例确诊COVID-19病例，多伦多及其周边的4个地区 – Peel, York, Durham, Halton 的病例占总数的52％。
5月份安省有大约 6600个新增病例，多伦多和上述4个地区的病例数占了 76％。
多伦多 William Osler Health System 病毒检测站的护士(Evan Mitsui/CBC)
加拿大广播公司进一步报道说，自 5月10日以来，在安大略省出现的 3,931 起新增感染中，大多伦多 GTA 的病例约占总数的 78％。
|安大略省自 5月10日以来的新增新冠病例：
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· Toronto : 1662
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· Peel : 871
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· York : 291
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· Ottawa : 190
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· Durham : 160
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· Windsor-Essex : 156
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· Hamilton : 138
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· Halton : 70
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· 安大略省总计: 3931
新的数据使一些专家呼吁安省政府应该按地区来采取解封措施，但至今为止，安省省长道格·福特（Doug Ford）一直不同意。
多伦多迈克尔·加隆医院 （Michael Garron Hospital）重症监护部主任迈克尔·华纳（Michael Warner）医生在接受加拿大广播公司 《 The Current》节目的采访时说：
现在把全省统一对待没多大意义，更重要的问题是新增病例到底都在哪些地方？加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
（CBC/Radio-Canada）
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