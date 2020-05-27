第一个亚裔漫威超级英雄：来自哈尔滨的加拿大华裔演员刘思慕

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2018年，在漫威宣布将拍摄一部以亚裔为主角的超级英雄电影后，加拿大华裔演员刘思慕在推特上发文：“嗨，漫威，要不我们聊聊？” 语气虽然戏谑，这条推文却并不完全是开玩笑。演超级英雄是刘思慕一直以来的梦想。

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然后在去年七月中旬，他接到了来自漫威的一个电话：他被选中在漫威新电影《尚气与十环帮传奇》中出演尚气，漫威电影史上的第一个亚裔超级英雄。四天后，他赶到加州圣地亚哥市，参加一个盛大的发布会。他后来在接受CBC采访时回忆说，那是让他终生难忘的体验。多年的梦想突然实现，他还在发懵，就被推到了那些他崇拜已久、即将与他同台表演的明星面前。

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这部电影中的十环帮主“满大人”将由著名香港演员梁朝伟扮演。

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亚裔也可以是超级英雄

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刚入行的时候，为了维持生活，刘思慕经常在孩子们的生日派对上扮演超人。蒙上脸以后，谁也看不出他是亚裔。有一次为了救场，他代替别人扮演蝙蝠侠。第一次露出脸部，他心里有些忐忑，不知道孩子们会对这个亚洲面孔的蝙蝠侠作何反应。但他没想到的是，全场所有人当中，向他发难的是一个亚裔小男孩：“你不可能是蝙蝠侠，你长得跟我一样！”

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刘思慕说，这件事让他很难过。因为那个小男孩明显早已被告知，他的亚洲人肤色使他永远不可能成为超人。他在推特上讲述此事时在文末说：“孩子，我保证，你有一天会看到和你一样的超级英雄。我每一天都在为此努力。”

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在被漫威选中后，刘思慕重贴了这条推文。

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糟糕的会计，成功的演员

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刘思慕1989年出生在中国哈尔滨，5岁时随父母移民到加拿大。和大部分华人移民家庭长大的孩子一样，他一开始也选择了一个稳妥实际的职业，就读商学院，还当过两年会计。但是他最终还是走上了影视表演的道路。

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让他在加拿大声名鹊起的是在电视剧《金家便利店》里饰演儿子金正（Jung）。这部家庭情景喜剧在2016年开播第一季，剧中主人公是一对在多伦多开便利店的韩国移民夫妇以及他们的一双儿女，情节围绕两代人的互动，移民传统文化与现代生活的碰撞展开，至今很受欢迎。

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《金家便利店》的一个片段：

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反对种族歧视

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新冠疫情开始后，针对亚裔的种族歧视事件增加。刘思慕年初第一次在推特上为此发声时口气很冲。几个月过去，他现在表示，更重要的是保持冷静，保持同情心，做一个正直的人。

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他说，看到一个人的肤色就给他套上伤害性的标签是太容易的事。他现在最希望的，就是亚裔无论生活在任何地方，都活得有归属感。

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《尚气与十环帮传奇》将在明年五月份公映。另外，今年3月底播完第四季的《金家便利店》已经定下将制作第五季和第六季。粉丝们希望，刘思慕不要因为扮演超级英雄就放下金家哥哥这个角色。

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（RCI with CBC Radio, Kaitlyn Swan, Jennifer Van Evra)

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