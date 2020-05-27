视频科技借新冠病毒之力在取代传统大型会议

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肆虐世界主要国家的COVID-19病毒肺炎传染病带来的一个直接后果是，传统室内大型会议和活动的主办行业面临着生死存亡危机。

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疫情灾难

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加拿大酒店业、民航业、出租车行业、大型室内活动的策划组办行业、餐馆业、娱乐业、到处走穴的明星讲演人、甚至专门为大型会议提供音频、视频服务的技术公司和提供新鲜蔬菜水果供应的农场的收入在受到沉重打击。

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统计数字显示，新冠病毒肺炎疫情前加拿大大型会议和室内活动主办行业雇佣了22万9千名员工，年营业额达到330亿加元。

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今年1月COVID-19病毒肺炎疫情没有世界性泛滥前，加拿大商界已经预定的需要出差旅行的会议达到1800个，其中有约5百个属于在加拿大举行的国际性会议。

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雪崩

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代表加拿大大型会议和活动主办行业主要公司的加拿大商贸会议促进会Meetings Mean Business Canada本年度主席Clark Grue指出，在2月份COVID-19病毒肺炎开始全球蔓延后，上述已经预定在加拿大举行的会议和活动雪崩式被取消，整个会议和活动主办行业陷于停摆。

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Clark Grue指出，大型会议的特点是前期准备活动耗费大量时间，原定今年举行的会议如果推迟就会被推迟到明年。

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比如，加拿大多伦多市专门安排国际明星演讲人出席会议发表讲演的公司Speakers’ Spotlight是Martin Perelmuter和夫人Farah共同创办的专业公司，在新冠病毒开始全球性泛滥后不到两个星期的时间里，公司原来已经敲定的今年5百个讲演活动全部被取消，这等于是抹掉了公司年收入的90%。

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加拿大最早实现控制COVID-19病毒肺炎疫情的省份、太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省省长 John Horgan在5月份宣布，在针对COVID-19病毒肺炎的有效疫苗或者是特效药被投入使用前，BC省将继续执行禁止举行大型集会的防疫禁令，不管是摇滚音乐会还是大型会议。

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替代

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在这种情况下，不少有举办会议需要的客户开始积极考虑用虚拟会议（视频会议）的方式代替现场会议。

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设在加拿大最大城市多伦多郊区Oakville市的会议主办公司TK Events的负责人Trish Knox说，以往他们公司为客户策划组织的会议和活动只有很小一部分是以视频方式举行的虚拟会议，但在COVID-19病毒肺炎疫情开始世界性泛滥后，客户要求通过视频方式举行会议的需求一飞冲天，公司已经承做了30个视频会议的策划和组织，而且是每天都有新客户来了解有关事宜。

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Trish Knox承认，传统会议会带来的现场魔力是视频会议无法替代的，但网上视频会议新技术在帮助虚拟会议达到近似于现场会议的效果和感觉。比如他们公司使用的虚拟会议软件让会议参加者可以与其他与会者举行一对一的视频对话会议。

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Trish Knox的公司对策划和组织网上虚拟会议的收费在1万到6万加元之间，收费的高低取决于参加虚拟会议的人数、是否需要虚拟展厅、一对一会议、分组讨论、互动会议等具体需求。

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不过，虚拟会议策划主办者遇到的一个强大挑战是，不少网络会议软件开发公司在推出免费使用的网络会议软件。

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RCI with Dianne Buckner • CBC News

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