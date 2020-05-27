魁北克省政府出手2 亿美元，救助太阳马戏团

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Cirque du Solei，太阳马戏团，从魁北克省起步的娱乐界巨头，每年在全球有数场演出，然而，新冠疫情瘫痪了这个大公司的所有演出业务。

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本周二（5月26）下午，魁北克省宣布，将提供最高可达 2 亿美元 ( 约合2.75 亿加元) 的贷款，在财务上支持太阳马戏团 （ Cirque du Solei）度过疫情难关。

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魁省经济部长皮埃尔·菲茨吉本（Pierre Fitzgibbon）表示，魁省投资局 Investissement Québec 与太阳马戏团三大股东 – 美国投资公司 TPG Capital、中国复星集团和魁北克养老基金 The Caisse de dépôt et placement du Québec 之间达成了协议，魁省政府将成为太阳马戏团的债权人。

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皮埃尔·菲茨吉本还说，如果有股东想出售股份，魁北克省政府则拥有可购买该马戏团股份的选项。

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魁省政府提供这一贷款的条件是，太阳马戏团的总部必须留在魁省，其高层管理人员也必须住在魁省。

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前老板想回购马戏团

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在魁省经济部长宣布这一消息前，太阳马戏团的创始人盖伊·拉利伯特（Guy Laliberté）在上周日已经表示，想回购这家已有36年历史的马戏团公司。

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盖伊·拉利伯特在 1984年创立了太阳马戏团，把一个小艺术团体在数年内发展成全球闻名的巨型娱乐公司，他在2015年以 15 亿美元的价格售出马戏团 90%的股份，然后在今年2月售出了剩下的10% 的股份。

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新冠疫情使太阳马戏团不得不取消 44 场预定演出，解雇了约 4700 名员工，目前负债超过 9 亿美元。

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（CBC/Radio-Canada）

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