魁北克省老人院既缺人又缺防护用品：加拿大军队提交报告，省长宣布招聘万名护工

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加拿大军队向魁北克省政府提交了一份关于该省25家养老院现状的报告。自4月中旬以来，加拿大军人被派到这些养老院协助抗疫。省政府现在希望他们能够留到9月中旬。

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报告说，一些养老院工作人员不遵守感染区和清洁区的隔离规定，不会正确使用防护用品。一家养老院的镇静剂不翼而飞，某些医疗设备出现短缺。

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军人进驻养老院一个多月来，对防疫规定的遵守有所改善。但这些养老院仍然面临严重的护工短缺。在拉瓦尔市的一家养老院，大部分护工是没有经验的志愿者。

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魁北克省长勒格（François Legault）在星期三（5月27日）的新闻发布会上宣布，省政府将在今年秋季以前招聘和培训一万名护工。他们将接受三个月的培训，培训期间的工资是每小时21加元，正式上岗后增加到26加元。

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勒格呼吁魁北克人踊跃应聘。他同时对军人表示感谢。“幸亏有你们。”

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加拿大全国的新冠死亡病例有超过60%在魁北克省，而该省的4200多起死亡病例有超过60%来自养老院。

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（RCI with CBC News, Benjamin Shingler)

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