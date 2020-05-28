加拿大外长：孟晚舟案彰显加拿大司法独立

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加拿大联邦政府外交部长François-Philippe Champagne星期三表示，不列颠哥伦比亚省高等法院法官刚刚对华为公司首席财务官孟晚舟引渡案前提条件所做的裁决，也就是美国司法机关指控孟晚舟所犯的诈骗罪在加拿大也构成犯罪的裁决，彰显了加拿大实行司法独立制度的特点。

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这位加拿大外长强调，加拿大联邦政府将继续在孟晚舟引渡案问题上保持透明，继续与中国政府进行在坚持原则基准上的对话和合作，以讨论和处理事关双边利益和共同感兴趣的问题；要在被中国政府以危害国家安全罪监禁的两位加拿大公民的问题上继续向中国政府施加压力，以寻求已经在监狱被中国司法机关监禁一年半的加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor的早日获释。

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但中国驻加拿大大使馆发言人发表声明说，中国对加拿大不列颠哥伦比亚高等法院针对中国公民孟晚舟做出的裁决表示强烈不满和坚决反对，要求加拿大方面认真对待中国政府这一严正立场，立即释放孟晚舟、并让她安全返回中国，不要在错误道路上越走越远。

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中国官方媒体环球时报报道说，加拿大法官对孟晚舟引渡案双重犯罪前提条件的裁决让中国人感到震惊，因为事前广泛的预测是法官会做出相反的裁决。

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环球邮报还引用未具姓名专家的话警告说，这一没有公正性可言的裁决会损害中加关系。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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