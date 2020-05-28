Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

加拿大独立企业联合会：中小企业的信心趋于平稳

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月28日（星期四）14:10

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5 月中旬的数据显示，在遭受疫情打击后，加拿大中小型企业 （PME ）业主的情绪在 3 月份落到最低点，之后开始回升，目前趋于平稳。

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加拿大独立企业联合会（The Canadian Federation of Independent Business ，CFIB）于周四（5月28日）公布了商业晴雨表®指数 Business Barometer® Index， 目前的指数为 52.5，与本月初的 53.2 相比几乎没有变化。

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(ThredUp/Canadian Press)

如果按省份看，新斯科舍省的中小企业业主最乐观，指数为 59.2，爱德华王子岛省 PEI 的中小企业最悲观，指数为 30.0。

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其他省中小企业业主的信心指数与全国的平均指数基本一致：安大略省（57.1）、阿尔伯塔省（55.5）、不列颠哥伦比亚省（52.7），新不伦瑞克省、曼尼托巴省和萨斯喀彻温省的指数略低于加拿大的平均水平，魁北克省的为35.7。

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如果按领域划分，自然资源和艺术/娱乐领域的信心最低，指数为 37.5，其次是农业，为 43.5，有两个领域的企业信心指数最高：卫生服务业和金融服务业，均为 59.4。

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(Mind and I/Shutterstock)

加拿大独立企业联合会说，尽管全国范围内的停摆限制在放松，而且各级政府在不断推出援助计划，但市场状况和未来的不确定性，使许多中小企业的业主对前景仍存在疑虑。

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CFIB

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加拿大独立企业联合会（The Canadian Federation of Independent Business ，CFIB）是加拿大的一个庞大的非营利组织，宗旨是支持中小企业，协助中小企业获得成功，这个联合会有超过 110,000 名企业成员。

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