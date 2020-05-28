Festival Accès Asie

加拿大的亚洲文化月步入尾声

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月28日（星期四）10:37

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2020 年的加拿大亚洲传统文化月（Asian Heritage Month）正在新冠病毒的疫情中步入尾声。

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亚洲节 Festival Accès Asie 的组织者宣布，将通过两场特殊的网上演出，纪念今年这一极不寻常的亚洲文化月的结束：

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  1. 530日（星期六），下午5 – Mosaïque : Musique sans frontières （音乐无国界）

Mosaïque 乐队将通过视频与观众分享过去的一些音乐会录像，他们的表演曲目融合了来自不同文化背景的音乐，把东方、非洲和西方的各种音乐和节奏奇妙地组合到了一起。

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Festival Accès Asie‎

  1.  531日（星期日），下午5 闭幕式

为了纪念文化月的结束，亚洲节将在网上播放一些演唱会和舞蹈表演，其中包括菲律宾民俗舞蹈公司 PAMANA ng LuzViMinda 的表演，舞者们将穿着菲律宾的传统服饰表演民间舞蹈。

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此外，还将播出巴厘岛音乐和舞蹈合奏团 Gamelan Giri Kedaton 演唱会的视频摘录。

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Festival Accès Asie

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1995 年，亚洲节 Festival Accès Asie 在蒙特利尔市成立，这是一个艺术非营利组织，宗旨是展示亚洲的艺术、文化和历史，推广亚洲的艺术家。

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这个机构通过各种形式来让人们了解亚洲，包括舞蹈、戏剧、视频、电影、音乐、喜剧、诗歌、文学、新媒体和烹饪艺术等等。

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25年 来，Festival Accès Asie 已经展示了来自 20 多个亚洲国家的 1000 多名艺术家的不同作品。

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观看视频，请点击：

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文章分类：移民与难民
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